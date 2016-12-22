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Tunus'ta yolsuzlukla mücadele çalışmaları

- Tunus Parlamento Başkanı Nasır: - "Bizler yolsuzlukla mücadelede toplu bir seferberlik dönemi içindeyiz. Parlamenterler ve avukatların bu alanda hayati bir rolü vardır" - Tunus Baro Başkanı Amir Mihrezi: - "Bütün Arap ülkelerinde yolsuzlukla ilgili yasalar ve kurumlar var. Eksik olan bunları uygulayacak mekanizmaları işletmek"

Tunus'ta yolsuzlukla mücadele çalışmaları

TUNUS (AA) - Tunus Parlamento Başkanı Muhammed Nasır, yolsuzlukla mücadele için yasama, yargı, güvenlik, kültür ve eğitim olmak üzere tüm alanlarda koordineli bir çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Parlamentoda düzenlenen "Yolsuzlukla Mücadelede Arap Yasaları" adlı konferansta konuşan Nasır, "Bizler yolsuzlukla mücadelede toplu bir seferberlik dönemi içindeyiz. Parlamenterler ve avukatların bu alanda hayati bir rolü vardır" dedi.

Nasır, Tunus parlamentosunun yolsuzlukla mücadeleyi ulusal bir görev kabul ettiğini, bundan dolayı ulusal birlik hükümetinin konuyu çalışmalarının merkezine alarak öncelikli programına dahil etmesini desteklediğini belirtti.

Tunus Baro Başkanı Amir Mihrezi de "Bütün Arap ülkelerinde yolsuzlukla ilgili yasalar ve kurumlar var. Eksik olan bunları uygulayacak mekanizmaları işletmektir." dedi.

Mihrezi yolsuzlukla mücadelede siyasi iradenin olmadığına işaret ederek "Tunus'ta yolsuzlukla mücadele çok zayıf ilerliyor. Resmi rakamlar yolsuzluğun ülke ekonomisinin yarısından fazlasının gücünü emdiğini gösteriyor." diye konuştu.

Tunus Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı Şevki Tayyib de yolsuzluktan en büyük zararı Arap dünyasının gördüğünü söyledi.

Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden Tunus'ta yolsuzluklarla mücadele 14 Ocak Devrimi sonrasında ülkenin öncelikli konuları arasında yer alıyor.

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