Tunus'taki anayasal kurumlardan Cumhurbaşkanı Sibsi'ye eleştiri

TUNUS (AA) - Tunus'taki anayasal kurumlar, Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin, anayasal kurumların denetimden uzak, mutlak otoriteyle hareket ettiği yönündeki açıklamalarını, "demokratik yapıyı tehdit eden tehlike işaretleri" şeklinde niteledi.

Anayasal ve bağımsız olan Tunus Görsel ve İşitsel İletişim Komisyonu, Temel Hak ve İnsan Hakları Yüksek Konseyi, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu ve İşkenceyi Önleme Ulusal Komitesi, Cumhurbaşkanı Sibsi'nin ifadelerini eleştiren ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanının, bu heyetlerin çalışmalarında denetimi kabul etmediklerini söylemesi uygun değil. Bu kurumlar, yasalar dahilinde kendisine sağlanan ölçütler çerçevesinde çalışmaktadır. Söz konusu açıklamalar, demokratik yapıyı tehdit eden tehlikeli işaretlerdir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca meclis, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar "bu gibi tehlikeli girişimlere karşı birlik olmaya" çağrıldı.

Cumhurbaşkanı Sibsi, geçen hafta bir gazeteye verdiği röportajda tartışmalı açıklamalarda bulunmuştu. Ülkedeki "uzlaşıya dayalı sistemin sürdürülemez ve felçli" olduğunu, değiştirilmesi gerektiğini savunan Sibsi, açıkça ifade etmeksizin anayasal bazı kurumların "denetimden uzak ve bağımsızlık kisvesi altında mutlak otoriteyle çalıştığını" dile getirmişti.

Sibsi, anayasal bağımsız kurumların çalışmalarının, "devlete zarar verdiğini, devletin varlığını ve bütünlüğünü tehdit ettiğini, bu durumun Tunus dışında başka bir örneğinin olmadığını" ileri sürmüştü.















