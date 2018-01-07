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Tunus'taki Kartaca Anlaşması

- Afak Tunus Partisi, Kartaca Anlaşması'ndan çekildi

Tunus'taki Kartaca Anlaşması

TUNUS (AA) - Afak Tunus Partisi, ulusal uzlaşı hükümetinin temelini oluşturan Kartaca Anlaşması'ndan çekildi.

Mecliste 10 sandalyesi bulunan Afak Tunus Partisinden yapılan açıklamada, Kartaca Anlaşması'nın ülkenin gidişatını felç eden, siyasi, ekonomik ve sosyal yaşamın pek çok alanını etkileyen tehlikelere yol açan hileli bir uzlaşı olduğu belirtilerek, anlaşmadan çekilme kararı alındığı bildirildi.

Afak Tunus Partisi, 3 hafta önce de 2018 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, görüşlerinin dikkate alınmaması ve ülkedeki siyasi görünüm nedeniyle ulusal uzlaşı hükümetinden çekildiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin çağrısıyla dün başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda düzenlenen Kartaca Anlaşması toplantısına, anlaşmaya imza atan siyasi partilerden Nahda Hareketi Partisi lideri Raşid el-Gannuşi, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Sibsi'nin oğlu olan Nida Tunus Partisi Başkanı Hafız Kaid es-Sibsi, Tunus Projesi Genel Sekreteri Muhsin Merzuk, Özgür Yurtsever Birliği Başkan Yardımcısı Semira eş-Şevaşi ve Afak Tunus Partisi Başkanı Yasin İbrahim katılmış, Cumhuriyetçi Partiden ise katılım olmamıştı.

- Kartaca Anlaşması

Tunus'ta 2014'teki seçimden galip çıkan Nida Tunus Partisinde yaşanan iç karışıklıklar ve istifalar neticesinde 2016'da Meclisten güvenoyu alamayan hükümet düşmüştü.

Cumhurbaşkanı Sibsi'nin talebiyle Kartaca Sarayı'nda pek çok siyasi parti ve sivil toplum kuruşu temsilcisinin katılımıyla başlayan hükümet kurma çalışmaları bir aydan fazla sürmüştü.

Aralarında Mecliste en çok vekili bulunan Nida Tunus ve Nahda Hareketi partilerinin de yer aldığı 8 parti, Temmuz 2016'da imzaladıkları Kartaca Anlaşması ile Yusuf Şahid liderliğinde ulusal uzlaşı hükümeti kurulmasını kararlaştırmıştı.

Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Tunus Ticaret ve Zanaat Sendikası ve Tunus Çiftçi ve Balıkçılar Birliği de "Kartaca Anlaşması" ismi verilen mutabakatı imzalayarak kurulan ulusal uzlaşı hükümetine destek vermişti.

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Afak Tunus PartisiKartaca AnlaşmasıTunus
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