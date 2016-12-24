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Tunus'taki müze saldırısı

- Sudan'da yakalanan saldırıdan sorumlu terörist, Tunuslu yetkililere teslim edildi

Tunus'taki müze saldırısı

TUNUS (AA) - Tunus'ta geçen yıl mart ayında bir güvenlik görevlisi ve 20 turistin ölümüyle sonuçlanan Bardo Müzesi saldırısından sorumlu teröristin, Sudan tarafından bu ülkeye iade edildiği bildirildi.

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi Sözcüsü Süfyan Sliti, Tunus resmi haber ajansına (TAP) yaptığı açıklamada, müze saldırısından sorumlu terörist Muiz el-Fezzani'nin Sudan yönetiminden teslim alındığını bildirdi.

Fezzani'nin terör örgütü DEAŞ'ın lider kadrosunda en önemli kişilerden biri olduğunu aktaran Sliti, bu teröristin, Suriye'ye gönderilen ya da Tunus'ta terör eylemleri ve suikastler düzenlemek amacıyla Libya'da terör eğitimine katılacakların iletişim halkasında yer aldığını ifade etti.

Muiz el-Fezzani'nin Sudan'da yakalanmasında İtalya'nın destek verdiği belirtiliyor. İtalya Parlamentosunda İstihbarat Komisyonu Başkanlığını yürüten Giacomo Stucchi, geçen ay yaptığı açıklamada, Fezzani'nin Sudan'da yakalandığını duyurmuş ve bunda istihbarat birimlerinin büyük rol oynadığını kaydetmişti.

Başkent Tunus'taki Bardo Müzesi'ne 18 Mart 2015'te düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda, bir güvenlik görevlisi ve 20 turist hayatını kaybetmiş, 47 kişi yaralanmıştı.

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