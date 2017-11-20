Tunus'tan Suudi Arabistan ve Bahreyn'e destek

TUNUS (AA) - Tunus, Suudi Arabistan ve Bahreyn'le dayanışmasını yineleyerek güven ve istikrar için verecekleri mücadelede yanlarında saf tutacağını bildirdi.

Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sabri Baştopçu'nun, "İran'ın bölgedeki müdahalelerini" ele almak için dün Mısır'ın başkenti Kahire'de Suudi Arabistan'ın talebi üzerine düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısında Tunus'u temsil ettiği belirtildi.

Bölgedeki güven ve istikrarın korunması ile anlaşmazlıkların tek çözüm yolu olan diyaloğun önemine dikkat çekilen açıklamada Baştopçu'nun, "Tunus, ülkelerin içişlerine müdahalenin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güven ile barışı tehdit eden her türlü uygulamayı reddediyor." dediği aktarıldı.

Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna 4 Kasım'da atılan balistik füzeler, hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmişti.

Suudi Arabistan ve diğer bazı Arap ülkeleri, Tahran yönetimini Irak, Suriye, Yemen ve Lübnan başta olmak üzere Arap ülkelerini istikrarsızlaştırmakla suçluyor.

