Tunus'un 2019 bütçesinde yeni vergi yok

TUNUS (AA) - Tunus hükümeti, 2019 bütçesinde vatandaşlara ve şirketlere yeni vergiler getirilmeyeceğini açıkladı.

"2019 mali yılı kanun tasarısındaki en önemli uygulamalar" adı altında hazırlanan belgede hükümet, kurumlar üzerindeki vergi yükünü azaltma gerekliliği nedeniyle gelecek sene mali kuruluşların ve vatandaşların yükünü daha da ağırlaştırmama taahhüdünde bulundu.

Buna göre hükümet, laboratuvar sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerin vergilerinin azaltılmasına, 2018 bütçesinde yüzde 25 olan bilgi teknolojileri hizmetleri vergisinin 2019 bütçesinde yüzde 13,5'e çekilmesine karar verdi.

Belgede, 2018'de yüzde 2,6 olan büyüme beklentisinin 2019 bütçesinde 3,1 olarak belirlendiği kaydedildi.

Yine belgeye göre hükümet, geçen yıl 2,08 milyar dolar tahsis ettiği kalkınma projelerine 2019'da 2,18 milyar dolar ayrılmasına karar verdi.

Maliye Bakanı Rıza Şelgum eylül ayında yaptığı açıklamada, 2019 bütçesinin bir önceki yıla göre yüzde 8'lik artışla 14,18 milyar dolar civarında olacağını duyurmuştu.