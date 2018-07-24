Tunus'un en büyük sendikasından hükümete eleştiri

TUNUS (AA) - Tunus'un en büyük sendikası olan Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT), hükümetin ekonomik politikalarını eleştirdi.

UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi, başkent Tunus'un güneyinde Doktor, Dişçi ve Eczacılar Sendikası tarafından düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomik göstergeleri "sahte başarı" şeklinde göstererek seçim propagandası olarak kullanmasından endişe ettiğini söyledi.

Konuşmasında Tabbubi, şunları kaydetti:

"Hükümet mensupları ekranlara çıkıp ekonomik durumun düzeldiği şeklinde beyanatlar veriyor. Bizler de kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiğimiz müzakerelerde, hükümetten kamu ödenekleri konusunda zam talep ettiğimizi kendilerine iletiyoruz. Onlar ise bu talebimizi kesinlikle reddederek hazinenin boş olduğunu ve devletin borç içinde bulunduğunu söylüyor."



Başbakan Yusuf Şahid, birçok zam ve vergi artışının öngörüldüğü 2018 bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, bu yılın Tunuslular için son zor yıl olacağını söylemiş ancak 2019'da vergi yükünün hafifleyeceği vaadinde bulunmuştu.

"Arap Baharı" adı verilen süreçten demokratik kazanımlarla çıkmayı başaran Tunus'ta geçiş sürecinde göreve gelen hükümetler, ülkede siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamakta yetersiz kaldı.

Tunus'ta devrim sonrasındaki geçiş sürecinde aktif rol oynayan UGTT, Başbakan Yusuf Şahid hükümetinin görevden ayrılması gerektiği yönünde bir tutum sergilemişti.