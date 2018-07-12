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"Tunus'un küresel para piyasasına girmesi için şartlar uygun değil"

- Tunus Merkez Bankası Başkanı Mervan el-Abbasi, ülkesinin küresel para piyasasına girmesi için şartların uygun olmadığını söyledi

TUNUS (AA) - Tunus Merkez Bankası Başkanı Mervan el-Abbasi, ülkesinin küresel para piyasasına girmesi için şartların uygun olmadığını belirtti.

Abbasi, başkent Tunus'ta Uluslararası Para Fonu (IMF) Tunus Misyonu Başkanı Björn Rother ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkesinin küresel para piyasasına girmesi için şartların uygun olmadığını, doğru zamanda bu adımın atılacağını söyledi.

Faiz oranlarının artırılmamasının, artırılması kararından daha tehlikeli olduğunu kaydeden Abbasi, faizlerin artmamasının, enflasyonun 2 basamak yükselmesine neden olacağını aktardı.

Bu yıl için enflasyonun yüzde 8 sınırlarında olacağını öngören Abbasi, 2019 yılı başında ise düşüş beklediğini ifade etti.

IMF Tunus Misyonu Başkanı Björn Rother de Tunus ekonomisi konusunda iki sebeple iyimser olduğunu belirtti.

Rother, bunun Tunus'un 2015'teki terör saldırılarının ardından içinde bulunduğu zor dönemi aşmayı başarmasından ve yapısal reformları uygulayabilmesinden kaynaklandığını, buna rağmen yapılması gereken bazı reformlar daha bulunduğunu söyledi.

Tunus'ta enflasyon yıl başından bu yana yükselerek yüzde 7,8'e ulaşmıştı.

Aralarında Abbasi'nin de olduğu Tunuslu yetkililer, daha önceki açıklamalarında ülkenin mart ayında küresel para piyasasına yöneleceğini bildirmişti.

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İMFPara PiyasasıTunus
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