Tüp bebek tedavisi gören çiftin dolandırıldığı iddiası

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta 20 yıldır çocuk hasreti çeken, Ankara'da özel hastanede iki yıl boyunca tüp bebek tedavisi gören çift, dolandırıldıkları iddiasıyla doktor, asistanı ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Merkeze bağlı Kumçatı beldesinde yaşayan Mehmet Şakir ve Ayşe Demir çifti, çocuk özlemine son vermek amacıyla tüp bebek tedavisi için Ankara'da doktora başvurdu.

İki yıl süren tedavinin ardından bebek sahibi olamayan çift, tedaviyi uygulayan doktor, asistanı ve özel hastane hakkında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Demir, Başsavcılığa sunduğu dilekçede uzun zamandır evli olmalarına rağmen çocuk sahibi olamadıklarını, bu nedenle tüp bebek tedavisi görmeye karar verdiklerini belirtti.

Şırnak'ta bu tedaviyi göremedikleri için tavsiye üzerine Ankara'daki özel hastaneye başvurduklarını, maddi açıdan kısıtlı imkanlara sahip olmalarına rağmen hastanede kendisini K.O. olarak tanıtan doktorla görüştüklerini kaydeden Demir, 2015 yılında doktorla anlaşarak tedaviye başladıklarını bildirdi.

Tedavi sürecinde eşi ve kendisinin özel hastanede ameliyat edildiğini, tedavi için sürekli Ankara'ya gidip geldiklerini anlatan Demir, şunları ifade etti:

"En son doktorun yanına gittiğimizde eşimin hamile kalacağını ve tedavinin sona erdiğini söyledi. Aradan birkaç ay geçmesine rağmen eşim hamile kalmadı. Bunun üzerine çeşitli kadın doğum uzmanı doktorlara başvurduk. Kontrol ve tahlillerde eşimin hamile olmadığını hatta eşime tüp bebek tedavisi ile ilgili işlem yapılmadığını ve kandırılmış olabileceğimizi farklı doktorlardan öğrenmemiz üzerine yeniden doktorumuzla irtibata geçmeye çalıştık ancak doktora ulaşamadık ve özel hastanenin de bu isimde bir doktorun kendileriyle çalışmadığını bildirmesi üzerine dolandırıldığımızı anladık.

Tedavi sürecinde bizden 60 bin lira ve yurt dışından getirdiğini söylediği ilaçlar için 12 bin lira aldı."

Dilekçesinde, tedavi masraflarını çevresinden borç para alarak karşıladığını aktaran Demir, maddi ve manevi olarak zarar gördüklerini, bu nedenle doktor, asistanı ve özel hastaneden şikayetçi olduklarını kaydetti.

- "Maddi ve manevi açıdan mağdur olduk"

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tedavi sürecinin ardından eşimin hamile kalmadığını ve tüp bebek tedavisinin uygulanmadığını başka doktorla yaptığımız başvurularda anladık. Maddi ve manevi açıdan mağdur olduk. Bu nedenle suç duyurusunda bulunduk." dedi.

Ayşe Demir de 20 yıldır çocuk hasreti çektiğini, bütün umutlarını Ankara'daki doktora bağladığını fakat iki yıl sözde tedaviyle hayallerinin suya düştüğünü öne sürdü.

Bu süreçte çok sıkıntı çektiğini belirten Demir, "İki yıl sözde tedavide iki ay boyunca sürekli yatmamı ve çalışmamamı söyledi. İki defa ameliyat yaptığını belirtti. Sonradan anladık ki herhangi bir tüp bebek uygulaması yapmamış, bizi kandırdı. Onu Allah'a havale ediyorum. Hakkımızı sonuna kadar kanun önünde arayacağız, öbür dünyada da ondan davacı olacağım." ifadelerini kullandı.