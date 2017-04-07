TÜPRAŞ'ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri

KIRIKKALE (AA) - Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şubesi Başkan Yardımcısı Murat Kaya, TÜPRAŞ'ta 4 bin çalışanı ilgilendiren toplu sözleşme sürecinin tıkanması nedeniyle bu sabah İzmit, Kırıkkale, Aliağa ve Batman rafinerilerinde eş zamanlı yarım gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kaya, yazılı açıklamasında, İzmit, İzmir Aliağa, Batman ve Kırıkkale'de sendikaya üye 4 bin çalışanın iş yavaşlatma eylemi yaptığını belirtti.

2017-2018 dönemini kapsayan ve 18 Ocak'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde hassasiyet ve sorumlulukla hareket ettiklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"TÜPRAŞ işvereni, sözleşme yürürlük süresi, çalışma sistemi, vardiya düzeni gibi konularda dayatmalarda bulunmuş ve çalışma barışını tehdit edecek düzenlemeleri gündeme getirmiştir. İşveren sözleşme süresini 3 yıla çıkarmak, vardiyalı çalışanların çalışma saatlerini arttırmak ve buna bağlı olarak fazla çalışma düzenlemesinde değişiklikler yapmak, ayrıca hafta tatili çalışması karşılığı ücretli izin kullandırılması ve ödemeleri, ücretli mazeret izni hükümlerinde değişiklikler yapmak istemektedir. Kısacası işveren, binlerce işçinin ve Petrol-İş'in itirazlarına rağmen çalışma biçiminde köklü değişiklikler yapmayı hedeflemekte, işçinin kazanımlarını tırpanlamaya çalışmaktadır. İşverenin bu dayatmaları sonucunda toplu sözleşme süreci, ne yazık ki tıkanmış ve sözleşme sürecinde uyuşmazlık aşamasına gelinmiştir."

Kaya, TÜPRAŞ işçisinin haklarına ve kazanımlarına sahip çıkacağını vurgulayarak, "Sözleşme sürecinin işverenin uzlaşmaz tutumu ve dayatmaları nedeniyle tıkanmasını protesto etmek ve işvereni uyarmak için bu sabah İzmit, Kırıkkale, Aliağa ve Batman rafinerilerinde eş zamanlı yarım gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.