Türbe ziyaretinde kostümle hatıra fotoğrafı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyarete gelenler, 10 dakikalığına kiraladıkları alp ve Halime Hatun kostümleri, fular, börke, kılıç ve baltayla fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştiriyor.

Ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından ziyaretçileri ağırlayan Bilecik'teki Ertuğrul Gazi Türbesi, yoğun ilgi görüyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin etkisi ve mayıs ayından itibaren ''saygı nöbeti'' tutulmaya başlanmasının ardından hafta sonları binlerce kişi tarafından ziyaret edilen türbede, alp kıyafetleri, aksesuarlar ve tarihi misyona uygun malzemeleriyle nöbet tutan askerler ilgi çekiyor.

Ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından gelen vatandaşlar, bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiriyor. Türbede bir işletmeci tarafından 10 dakikalığına kiralanan alp ve Halime Hatun kostümleri, fular, börke, kılıç ve baltayla fotoğraf çektiren vatandaşlar unutulmaz bir hatırayla dönüyor.

İşletmeci Çetin İkiz, AA muhabirine, mart ayında başlattığı uygulamanın beklediklerinin üzerinde rağbet gördüğünü, ziyaretçilerin memnun ayrıldığını söyledi.

İkiz, belirli bir ücret karşılığında kostümleri kiraya verdiklerini dile getirerek, "Alp kıyafeti, Halime Hatun kostümünü giyiyorlar, çizmeli olarak, fular, börke, kılıç ve baltayla türbeye girip dua ediyorlar. O döneme ait kıyafetleri giyip, türbe ziyaretinde bulunanlar cep telefonlarıyla bu anı fotoğraflayıp ölümsüzleştiriyorlar." diye konuştu.

Kıyafetleri çok beğenenlere sattıklarını da dile getiren İkiz, "İnternet sitemiz de var. Yaklaşık bir hafta içinde burada inşallah bir oba çadırı kuracağız. Onun içinde profesyonel anlamda çekimlerimiz de olacak. Aynı zamanda satışlarımız da olacak. Elbise olarak da balta, kılıç diğer belirgin şeyler anlamında da satışlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan Kazakistanlı eşi Okşana ve 9 yaşındaki oğluyla yurda gelen 33 yaşındaki gurbetçi Yakup Aygar, "Ertuğrul Gazi'yi filmden tanıyoruz. Daha önce hiç tanımıyorduk. Diriliş Ertuğrul dizisini de izliyoruz. Türkiye'ye geldiğimizde ziyaret etmek istedik. Özümüzü tanımak için, Osmanlı'nın başlangıcını tanımak için. Çok güzel bir hatıra olacak bizim için." diye konuştu.

Muhabir: Harun Kaymaz