Türel'den 359 proje ile 20 milyar liralık yatırım hedefi

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gelecek dönem için 359 proje ve 20 milyar liralık yatırım hedeflediklerini bildirdi.

Türel, yaptığı yazılı açıklamada, gelecek dönemde hayata geçirecekleri önemli projelerden birinin Millet Bahçesi olduğunu belirtti. 100. Yıl Bulvarı'nda, TOKİ'ye ait 473 milyon lira değerindeki 40 bin metrekarelik arazinin Millet Bahçesi olarak Büyükşehir Belediyesine bedelsiz tahsis edildiğini ifade eden Türel, şunları kaydetti:

"Falez Kavşağı ile Antalyaspor Kavşağı arasında giden o caddeyi tamamen yerin altına alarak arkadaki yeşil alanla birleştirip, öndeki Atatürk Parkı ile bir bütün haline getiriyoruz. 40 dönümlük Millet Bahçesi'ni 300-400 dönümlük bir proje alanına dönüştürüyoruz. Meltem Mahallesi'nde oturan vatandaşlarımız hiçbir araç trafiği ile karşılaşmadan evlerinden çıktıklarında yürüyerek sahile kadar uzanabilecekler."

Türel, büyük limandan Lara-Kundu'ya kadar tamamen yer altında gidecek toplu ulaşım aracı metro inşaatına başlayacaklarını bildirdi. Yaklaşık 25 kilometrelik metro hattını gerçekleştireceklerini belirten Türel, "Günlük hayat yukarıda normal akışında devam ederken, yer altında bu çalışma şehrin haberi bile olmadan devam edecek." ifadesini kullandı.

- Projelerde 70 bin kişi istihdam edilecek

Hayata geçirecekleri 359 projenin yaklaşık 70 bin kişiye istihdam imkanı sunacağını aktaran Türel, projelerini ise şu şekilde sıraladı:

"Antalya'yı dünyanın bir sinema üretim merkezi haline getireceğiz. Aynı Hollywood'daki gibi içinde film stüdyoları, temalı parkların, konaklama tesislerinin, sinema akademisinin olduğu, hemen yanı başında safari park dediğimiz açık hayvanat bahçesinin yer aldığı muhteşem bir projeyi kentimizde hayata geçireceğiz. Bu projeyi Antalya'ya kazandırdığımızda sadece orayı 10 milyon kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz."

İşsizliğin tek ilacının yatırım olduğunu vurgulayan Türel, "Hamasetle, kuru sözle işsizliği çözebilmeniz mümkün değildir. Türkiye'de en çok yatırım yapan belediyelerden biri olmanın onurunu yaşıyoruz. 2014-2019 arasında yaklaşık 12 milyar liraya yakın yatırım yapmışız. Önümüzdeki dönem bunu 20 milyar liraya taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'da 2004'te üç ayla sınırlı olan turizm sezonunu bugün 9 aya çıkardıklarına dikkati çeken Türel, bunu ürünü çeşitlendirerek gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Antalya'yı cazibe merkezine döndürecek yatırımlar yaptıklarını anlatan Türel, şöyle devam etti:

"Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı, Boğaçayı, Tünektepe Teleferik gibi projeleri yapmasaydık Antalya'nın cazibesi bugünkünden farklı olurdu. 2019 sonrasında Antalya'yı rakiplerimizin de önüne geçirecek, dünya şampiyonu yapacak kruvaziyer liman, yat limanları gibi projelerimizin her biri iş ve aş projesi."

Antalya'nın engellilere yönelik hizmetleri ile örnek bir şehir olduğuna işaret eden Türel, gönüllere dokunan projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Emekli ve yaşlılara da büyük önem verdiklerini kaydeden Türel, Türkiye'de 30 büyükşehir belediyesi içerisinde emekli vatandaşlara eşleri ile toplu ulaşımda indirim kartı veren tek belediyenin Antalya Büyükşehir Belediyesi olduğunu vurguladı.











