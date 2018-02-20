İSTANBUL (AA) - Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, en önemli hedeflerinin Türk mutfağının dünyada hak ettiği değeri elde etmesini sağlamak olduğunu belirterek, çalışmalarını bu kapsamda yürüttüklerini bildirdi.

TÜRES'in İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Okulu için hazırladığı Eğitim ve Uygulama Mutfağı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Bingöl, üniversiteli gençlerin yüzde 80'inin arzu ettiği bölümü okuyamadığını, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde öğrenim gören gençlerin çok şanslı olduğunu bildirdi.

En önemli hedeflerinin Türk mutfağının dünyada hak ettiği değeri elde etmesini sağlamak olduğunu aktaran Bingöl, çalışmalarını bu kapsamda yürüttüklerini aktardı.

Bingöl, gençleri geleceğe taşıyacak yegane değerin kültür olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler de geçmişten gelen Türk mutfak kültürümüzü gelecek nesillere aktarabilme motivasyonu ile çalışmalar yürütmekteyiz. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz mutfağımızın da katkıları ile önümüzdeki 5-6 senelik süre zarfında dünyanın en iyi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Okulları arasında olacağı inancını taşımaktayım."





- "Gastronomi sektörüne önemli neferler yetiştirilecek"





İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Karaman ise mutfağın hazırlanması için bundan 14 ay önce TÜRES ile bir iş birliği protokolü imzaladıklarını kaydederek, protokolün sadece kağıt üzerinde kalmamasının ve bugün gelinen noktada mutfağın eğitime hazır olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini bildirdi.

Karaman, "Bu mutfakta gastronomi sektörüne önemli neferler yetiştireceğimiz inancını taşıyor milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.











