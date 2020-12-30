TÜRES’ten Yemeksepeti desteğiyle üyelerine 1 milyon TL kira yardımı

Yeme içme sektörü pandemi etkisiyle büyük bir sıkıntı yaşıyor. Bu süreçte sadece paket servis yapabilen işletmeler kira, fatura, vergi, SGK, kredi ödemeleri gibi çok sayıda gider kalemini ödemekte zorlanıyor.

Esnafın bu sıkıntılı sürecinde yanında olmak için Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Yemeksepeti desteğiyle üyelerine 1 milyon TL kira yardımında bulunacak. Yemeksepeti aracılığıyla yapılan destek ile birlikte Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği üyesi 500 işletme 2 bin TL kira yardımı alacak.

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl şu açıklamalarda bulundu: ‘’Sektörümüzün bu zorlu sürecinde Yemeksepeti’nin esnafı desteklemesini önemsiyoruz. Bu iş birliği çerçevesinde 500 üyemize 2000 TL karşılıksız kira yardımında bulunacağız. İşletmelere katkı sağlama amacıyla çorbada bizim de tuzumuz olsun istiyoruz. Bu sebeple Yemeksepeti’ne ve CEO’su Nevzat Aydın’a göstermiş oldukları dayanışma için teşekkür ediyoruz. Esnafın mevcut haliyle işlerini döndürmesi zor gözüküyor. Bundan dolayı tüm paydaşlarımızla TÜRES üyelerine ve sektörümüze desteklerde bulunmaya devam edeceğiz. Yeme içme sektörünün tüm paydaşlarını ve iş birliği yaptığımız firmaları de el ele verip sektörü desteklemeye bekliyoruz.’’

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın: ‘’Yemeksepeti olarak, içerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte ülkemizin ihtiyaç duyduğu her noktada, gönüllü bir şekilde, elimizden gelen desteği sağlamaya özen gösteriyoruz. Kısa süre önce açıkladığımız 20 Milyon TL’lik ‘Birlikte Daha Güçlüyüz’ destek paketi kapsamında, şimdi de Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği üyesi 500 işletmeye 2 bin TL kira desteğinde bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığımız bu yardımlar ile işletmelerin yaşadığı sıkıntıları hafifletmek öncelikli hedefimiz.’’