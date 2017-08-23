TÜRGEV 14 bin öğrenciye ev sahipliği yapacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), yeni eğitim-öğretim döneminde Türkiye'de 32 ildeki 67 yurtta 14 bin kız öğrenciye hizmet verecek.

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, kız öğrencilerin eğitimine 1996'dan bu yana aralıksız destek veren vakıf, yeni eğitim-öğretim döneminde açtığı yurtlarla kontenjanını 14 bine çıkardı.

Vakıf, Türkiye'de 32 ilde 11'i ortaöğretim, 56'sı yükseköğretim yurdu olmak üzere toplam 67 yurtta eğitime destek verecek. TÜRGEV, Adana, Afyon, Erzincan, Erzurum, Isparta, Karabük, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Trabzon ve Zonguldak'ta açtığı yeni yurtlara öğrencileri bekliyor.

Yeni döneme hazırlanan TÜRGEV, yurtlarında düzenlediği eğitim faaliyetleriyle öğrencilerin üniversitede aldıkları eğitimin yanı sıra kendilerini geliştirmeleri için ücretsiz kurs ve seminerler düzenliyor.

TÜRGEV, öğrencilerinin ihtisas alanlarında yetkinlik kazanmalarının dışında sosyal, kültürel, müzikal, sportif alanlarda yeteneklerine uygun, kendilerine özel ilgi ve gelişim alanları oluşturmalarına imkan sağlıyor. Ayrıca kendi bünyesindeki eğitimlerin dışında öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşması için de destek sunan TÜRGEV, Kariyer Merkezi çatısı altında öğrencileri talep ve eğitim alanlarına göre staj ve iş başvuruları için yönlendiriyor.

- Eğitim ve sosyal faaliyetler

TÜRGEV yurtlarında kalan öğrenciler, atölye ve kulüp çalışmaları, genel seminer programları, mesleki platform çalışmaları, TÜRGEV Akademi Aşamalı Ders Programları ile bilimsel, fikirsel, ruhsal ve fiziksel anlamda destekleniyor.

Vakfın atölye çalışmaları kapsamında dil atölyelerinde İngilizce, Osmanlıca, Arapça, İspanyolca eğitimlerinin yanı sıra işaret dili eğitimi, kültür-sanat atölyelerinde resim, el nakışı, dikiş, senaryo yazımı, satranç, hüsnü hat, kaligrafi, diksiyon ve hızlı okuma teknikleri eğitimi, müzik atölyelerinde ney, keman ve gitar eğitimi, İslam ilimleri atölyelerinde siyer, fıkıh, akaid, tefsir ve Kur'an eğitimi imkanları sunuluyor.

Spor atölyelerinde verdiği okçuluk, hapkido, voleybol, zumba, fitness, pilates ve step-aerobik eğitimlerinin yanı sıra gezi ve fotoğrafçılık kulübü, sosyal çalışmalar kulübü, akademik araştırmalar ve çalışmalar kulübü ve hafızlık çalışmaları ile yurtlarında kalan öğrencilere hizmet sunan TÜRGEV, öğrencilere İslami ilimler-sosyal bilimler alanlarında 4 yıl sürecek Akademi Aşamalı Ders Programı'na da katılma hakkı veriyor.

- "Yurtlar tam anlamıyla sosyal yaşam merkezi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Akalın, sadece barınılacak yer mantığı ile çalışan yurtlar açmadıklarını belirterek, yurtların tam anlamıyla bir sosyal yaşam merkezi olduğunu kaydetti.

Yurtlarda kalan kız öğrencilere hayatın her alanını düşünerek kendilerini geliştirmeleri için imkanlar sunduklarını aktaran Akalın, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerin sosyal ve kültürel yönlerini geliştirmek, bedensel ve zihinsel olarak kendilerini hep zinde tutabilmek için eğitim ve seminer programlarımız, atölye çalışmalarımız ve kariyer planlamalarımız mevcut. Böylelikle yurtlarımızda ağırladığımız öğrencilerimiz mezun olduklarında yeteneklerini keşfetmiş ve hayata dair planlamalarını doğru şekilde yapmış oluyor.

Hayata daha geniş bir açıdan bakabilen, yaşıtlarına göre daha donanımlı, farklı alanlardaki yeteneklerini sınayarak ilgi alanını belirlemiş ve doğru bir kariyer planlaması yapmış bir öğrencimiz; üniversite eğitimini tamamladıktan sonra doğru seçimler yaparak daha kaliteli bir yaşam sürüyor. Bireyin huzuru, toplumun geneline yansıyor ve erdemli, ahlaklı, çalışkan bir nesil yetişiyor."