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TÜRGEV'e yeni genel müdür atandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Genel Müdürlüğüne Abdülkadir Çay atandı. TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, 2013'ten bu yana Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Müdürlük...

TÜRGEV'e yeni genel müdür atandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Genel Müdürlüğüne Abdülkadir Çay atandı.

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, 2013'ten bu yana Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Müdürlük görevini icra eden Abdulkadir Çay, TÜRGEV Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

TÜRGEV Genel Müdürlüğü görevini 2014 sonundan itibaren yürüten ve büyüme döneminde vakfa hizmet eden Ali Çevik, eğitim sektöründe çalışmalarına devam etmek üzere mevcut görevinden ayrıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Akalın'ın katılımıyla dün TÜRGEV Genel Merkezi'nde gerçekleşen devir teslim töreniyle Abdülkadir Çay yeni görevine başladı.

- Abdülkadir Çay

Çay, 2000'de Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde sosyal bilimler işletme anabilim dalında yönetim organizasyon alanında aynı yıl yüksek lisans eğitimine başlayan Çay, 13 yıl süresince 25 ayrı ülkede farklı bölgelerde 60'ın üzerinde seyahatte dış ticaret üzerine çalışmalar yaptı.

Çay, lise yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında faaliyet içinde bulundu. 2013'te SETA Vakfı’nda Genel Müdür olarak görev yapan Çay, evli ve 3 çocuk babası.

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