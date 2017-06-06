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Turgut Özal Üniversitesi eski rektörü hakim karşısında

- FETÖ elebaşı Gülen'in özel dişçisi olduğu iddia edilen, kapatılan Turgut Özal Üniversitesinin eski rektörü Prof. Dr. Şengün'ün terör örgütü üyeliği iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı

Turgut Özal Üniversitesi eski rektörü hakim karşısında

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in özel dişçisi olduğu iddia edilen, kapatılan Turgut Özal Üniversitesinin eski rektörü Prof. Dr. Abdulkadir Şengün'ün terör örgütü üyeliği iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan Şengün ile avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Şengün, diş hekimliği alanında önemli bilimsel çalışmalar yaptığını ve alanında sayılı akademisyenlerden biri olduğunu söyledi.

Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi dekanı olarak görev yaptığı dönemde Turgut Özal Üniversitesinden teklif aldığını dile getiren Şengün, Ankara'da 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın adını taşıyan, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un mütevelli heyeti başkanlığını yaptığı bir üniversitenin terör örgütüyle bağlantılı olabileceğini düşünemediğini, üniversitenin mütevelli heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından teklifi kabul ettiğini belirtti.

ByLock kullandığı iddiasını reddeden Şengün, iddianamedeki IMEI numarasının kullandığı telefona ait olmadığını öne sürdü. Mahkeme başkanının ByLock yazışmalarını okuduğu Şengün, bu programı kullanmadığı yönündeki iddiasını sürdürdü.

ABD'ye bilimsel konferanslara katılmak için gittiğini belirten Abdulkadir Şengün, Gülen'in özel dişçisi olduğu yönündeki iddiaya ilişkin, "Bu, asılsız ve yersiz bir iddia. Takdir edersiniz ki diş hekimleri birçok alet edevat kullanıyor. Bir hekimin hiçbir malzemesi olmadan hasta muayene etmesi söz konusu olamaz. ABD'ye gittim ama Pensilvanya'ya hiç gitmedim." dedi.

Ömrünü insan sağlığı ve bilime adadığını, suçsuz olduğunu ve hiçbir terör örgütüyle irtibatının bulunmadığını öne süren Şengün, tahliye ve beraat talep etti.

Savunmanın ardından ara kararı açıklayan mahkeme, Şengün'ün tutukluluk halinin devamına hükmederek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
FetöProf. Dr. Abdulkadir Şengün
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