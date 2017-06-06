Turgutlu'da ölü bulunan lise öğrencisi, sınıfında anıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ölü bulunan ve motosiklet kazası sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen lise 4. sınıf öğrencisi Veysel Pınar, sınıfında anıldı.

Turgutlu'da geçtiğimiz cumartesi akşamı İzmir-Ankara karayolunda ölü bulunan Turgutlu Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Veysel Pınar (17), için arkadaşları okulda anma etkinliği düzenledi.

Etkinliğe Veysel Pınar'ın annesi Emine, babası Mustafa ve kardeşi Ümmü Gülsüm Pınar da katıldı.

Sınıf arkadaşları Pınar'ın oturduğu sıraya çiçek ve fotoğrafını koydu. Pınar'ın anne ve babası, vefat eden çocuklarının sırasına oturdu. Anne Emine, gözyaşları içinde öğrencilere "Biz yandık siz yanmayın" dedi.

Baba Mustafa ise oğlunun sınıf arkadaşlarına hitaben, "Öğrenciler kendinize dikkat edin Veysel'in yaşadıklarını örnek alın. Öğretmenlerinize karşı saygılı olun ve öğretmenlerinizin sözünden çıkmayın. Sizden istediğimiz budur." diye konuştu.

Anmada, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Okul Müdürü Hüseyin Salar, Müdür Başyardımcısı Halil Toprak, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

- Olay

Geçtiğimiz cumartesi günü İzmir-Ankara karayolu Yeni Garaj Kavşağı'nda Veysel Pınar'ın cesedi bulunmuştu. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken Veysel Pınar'ın yarış yapan motosikletlerin birinden düştüğü ileri sürülmüştü.



