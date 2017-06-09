Turgutlu'da ölü bulunan lise öğrencisinin karnesini anne ve babası aldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ölü bulunan ve motosiklet kazası sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen lise 4. sınıf öğrencisi Veysel Pınar'ın karnesini ailesi aldı.

Hasan Ferdi Turgutlu Endüstri Meslek Lisesinde düzenlenen karne törenine, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Okul Müdürü Hüseyin Salar, vefat eden 4.sınıf öğrencisi Veysel Pınar'ın annesi Emine, babası Mustafa ve kardeşi Ümmü Gülsüm Pınar ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan karne töreninde, hayatını kaybeden lise öğrencisi Veysel Pınar için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Öğrencilere karnelere sınıflarında dağıtılırken, hayatını kaybeden lise öğrencisi Veysel Pınar'ın karnesi, takdir ve onur belgesi düzenlenen törende ailesine verildi.

Anne Emine, vefat eden oğlunun karnesini alırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Törende konuşan Kaymakam Turan, mezun olan öğrencilere hayatta başarılar dilerken, gelecek yıl eğitimlerine devam edecek olanlara da bol ders çalışmalarını söyledi.

Turgutlu'da 33 bin 493 öğrenci karne aldı.

- Olay

Geçtiğimiz cumartesi günü İzmir-Ankara karayolu Yeni Garaj Kavşağı'nda Veysel Pınar'ın cesedi bulunmuştu. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken Veysel Pınar'ın yarış yapan motosikletlerin birinden düştüğü ileri sürülmüştü.