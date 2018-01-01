Turhan ustanın demirle 65 yıllık dostluğu

BARTIN (AA) - YALÇIN ÇELEN - Bartın'da 2017 yılının ahisi seçilen 75 yaşındaki Turhan Köseoğlu, küçük yaşlarda adım attığı baba mesleği demirciliği 60 yıldır aynı dükkanda yankılanan çekiç sesleri arasında yaşatıyor.

Küçük yaşlarda, babasının vefat etmesinin ardından abisiyle Demirciler Çarşısı'ndaki atölyelerini işletmeye devam eden Köseoğlu, daha sonra kendi başına açtığı dükkanında 60 yıldır ocak başında demir dövüyor.

9 yaşında başladığı meslekte uzun yıllar demirci ocağının başında çekiç sallayarak demire şekil veren 4 çocuk babası Köseoğlu, kentte "yılın ahisi" seçildi.

Köseoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyiyle yaklaşık 5 yıl ortak çalışmanın ardından kendi dükkanını açarak bu işi yapmaya devam ettiğini ve küçük yaşlarda başladığı meslekte birçok çırak yetiştirdiğini söyledi.

- Aynı dükkanda 60 yıldır çekiç sesleri yankılanıyor

Meslekte artık yeni yetişen bir neslin olmadığının altını çizen Köseoğlu, şöyle devam etti:



"Torunlarım bile artık bu işi istemiyor. Şimdi artık kapıdan dahi bakan hiçbir nesil yok. Ben hala bu yaşta bu işi devam ettiriyorum. Çünkü kahve hayatım yok. Sabah dükkanıma geliyorum. Bir iki saat çalışıyorum. Çalıştıkça kendimi dinç hissediyorum."

Babasını 9 yaşında kaybettikten sonra bir süre ağabeyi ile çalıştığını ve sonrasında açtığı atölyesinde 60 yıldır çalıştığını anlatan Köseoğlu, şunları kaydetti:

"Ağabeyimden ayrılalı 60 yıl oldu. O zamandan bu yana devam ediyorum. Bartın’da yılın ahisi seçildim. Araştırma yapmışlar yılın ahisi olarak beni uygun görmüşler. Allah onlarda razı olsun. Yılın ahisi seçilmem nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanı bir mektup göndermiş. O mektubu da Bartın Valisi Nusret Dirim törende takdim etti."

Bu iş sayesinde ilerleyen yaşına rağmen dinç olduğunu belirten Köseoğlu, "Yan gelip oturamayız. Bırakırsak göbek bağlayacağız. Bu işi sürdürmesem, kahve köşelerinde oturacağım, hareketsizlikten hastalanacağım. Daha bir sürü genç elime su dökemez." diye konuştu.

- "Mesleğimi ölünceye kadar devam ettireceğim”



Köseoğlu, mesleğin kolay kolay bitmeyeceğini ancak eskisi kadar iş olmadığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mesleğimi ölünceye kadar devam ettireceğim. Dükkan sahibi ne zaman çık derse o zaman kadar sürdüreceğim. Eski yıllardaki gibi tatlı bir iş yok, çiftçilikle uğraşanlar eskisi gibi çiftçilik yapmıyor. Şimdiki devirde bir evde bir kişi aylık alacak diğer 9 kişide o kişinin eline bakacak. Bu iyi bir şey değil."



Köseoğlu ayrıca demircilik mesleğini beden gücü yerinde, hesap bilgisi ve merakı olan herkesin yapabileceğini de sözlerine ekledi.



