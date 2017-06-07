NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Peribacaları, doğal kaya oluşumları, mağara otelleri ve sıcak hava balon turları ile ünlü Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, profesyonel turist rehberleri, "Temiz çevre, temiz Kapadokya" sloganıyla belirli aralıklarla bir araya gelerek çöp topluyor.

Turist rehberleri, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler için düzenlenen turlardan arta kalan vakitlerinde önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Kapadokya'da turistlerin yaya olarak gezdiği alanların yanı sıra at ve ATV araç turlarının düzenlendiği vadilere gelişigüzel atılan çöpleri toplayan rehberler, çevre bilincini yayma konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Organizasyonu daha geniş kitlelere yaymak isteyen rehberler, bir süre önce "Kapadokya Çevre ve Tanıtma Platformu"nu kurdu.

Nevşehir Turist Rehberleri Derneği Başkan Yardımcısı Yunus Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki tarihi ve turistik mekanların daha temiz bir çevreye sahip olmasını sağlamak, buraları çöplerden arındırmak amacıyla zaman zaman bir araya gelerek temizlik çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kapadokya'yı gelecek nesillere doğallığı bozulmadan teslim edebilmeyi amaçladıklarını aktaran Ünal, "Kapadokya'daki turist rehberleri olarak çevre bilinci yaymak ve farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yürütüyoruz. Arkadaşlarla buluşuyor, çevre temizliği yapıyoruz. Temiz toplum temiz Kapadokya için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Ünal, bölgenin temiz kalması konusunda yerel yetkililerin personel sayısı ve temizlik konusundaki hassasiyetini artırması gerektiğini de dile getirdi.

- "Her insan kendisinin bekçisi olmalı"

Etkinliğe katılan turist rehberlerinden Deniz Turgut, temizlik çalışmalarına daha önce bireysel olarak başladıklarını, zaman içinde gruplar oluşturarak etkinliği daha aktif hale getirdiklerini ifade etti.

Turgut, peribacalarının yoğun olarak bulunduğu alanlarda yaptıkları çöp toplama etkinliğini yabancı turistlerin takdirle karşıladıklarını belirtti.

Toplumun çevre duyarlılığı edinmesi ve sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Turgut, şunları söyledi:

"Daha önce bireysel olarak yapmaya çalıştığım, daha temiz bir Kapadokya'ya kavuşmaya yönelik uğraşımızda zaman içinde diğer arkadaşların da katılımıyla gruplar oluştu. Temizlik çalışmalarımız sırasında takdir ediliyoruz ama üzülüyoruz. Bir araya gelerek bunu yapmak güzel ama keşke çevreyi kirletmemek adına duyarlılığımız olsa ve çöpün asıl yerinin çöp kutusu olduğu bilinse daha iyi olurdu. Temiz çevre konusunda her insan kendisinin bekçisi olmalı."

Bölgeyi ziyarete gelen turistlere rehberlerin eşlik ettiğine işaret eden turist rehberi Ayla Atukoğlu da gezinti sırasında çöp yığınları ile karşılaşılmasının kendileri için utanç nedeni olduğunu dile getirerek, çöp toplama çalışmalarına vakit buldukça katıldığını ve temiz Kapadokya'nın oluşmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.