TRABZON (AA) - Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Turisti Kazanan Geleceği Kazanır Projesi ile Doğu Karadeniz'de turizm sektöründe görev yapan nitelikli personel sayısını artırmayı, turizm sektörünün bölgedeki kalitesini yükseltmeyi, genç istihdamı destekleyerek işsizlik oranını yüzde 1 azaltmayı amaçladıklarını söyledi.

Kara, TESOB tarafından kentte bir otelde düzenlenen "Turisti Kazanan Geleceği Kazanır Projesi" eğitim seminerinin açılışında yaptığı konuşmada, 251 bin avro bütçeli projeyi, 2016 Mart'ında uygulamaya başladıklarını belirtti.

Kara, 15 ile 29 yaş arasında 20 erkek, 20 kadın olmak üzere turizmle ilgili lise ve üniversite mezunu veya turizm sektöründe çalışıp mevcut durumda işsiz bulunan çok sayıda kişiye ulaşarak mülakatlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplamda 40 işsiz gencimizi proje kursiyeri olarak seçtik. 25 ön büro ve 15 servis olmak üzere iki ayrı eğitim grubu oluşturduk. 15 servis kursiyerimize 288 saat süreli servis meslek eğitimi, 120 saat süreli İngilizce eğitim verdik. 25 ön büro kursiyerimize ise 632 saat ön büro meslek eğitimi, 120 saat İngilizce eğitimi verdik. Her iki eğitim grubunda yer alan kursiyerlerimize genel beceri, rehberlik ve danışmanlık, stres yönetimi, CV hazırlama, kişilik analizi gibi eğitimler verdik." diye konuştu.

Teorik eğitimlerin ardından 15 servis kursiyerinin Trabzon'da faaliyet gösteren otellerde bir ay süre ile staj yapmasına sağladıklarını da vurgulayan Kara, "Ön büro kursiyerlerimizin stajları da devam etmektedir. Kursiyerlerimizi kabul eden otellerimizin yetkililerine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Kursiyerlerimiz bölge turizm sektörüne büyük katkılar sağlayacak"

Kara, 160 otel ve konaklama merkezine yönelik olarak anket çalışmaları da gerçekleştirdiklerini işaret ederek, şunları kaydetti:

"40 kursiyerimiz arasında yapılan sınavda başarılı olan 22 kişiyi 7 Ocak'ta bir ay süreli İngilizce eğitimi için Malta'ya göndereceğiz. Projeyle Doğu Karadeniz'de turizm sektöründe görev yapan nitelikli personel sayısını artırmayı, turizm sektörünün bölgedeki kalitesini yükseltmeyi, genç istihdamı destekleyerek işsizlik oranını yüzde 1 azaltmayı amaçladık. Bugün sadece turizm sektörü değil, tüm sektörlerde nitelikli ara elemana ihtiyaç var. İnanıyorum ki kursiyerlerimiz bölge turizm sektörüne büyük katkılar sağlayacak."

Arap turizminde yaşanan artışı, artısı ve eksisiyle değerlendirdiklerini de belirten Kara, kurum olarak bu konuda 2017'ye daha hazır gireceklerini ifade etti.

Kara, turizmde kaliteyi artırmanın önemli olduğuna da dikkati çekerek, turizmde kalite ve hizmet ne kadar artırılırsa, herkesin payının da daha çok artacağını vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından TRT spikeri Fulin Arıkan tarafından iletişim becerileri konusunda eğitim programının ilk semineri verildi.

Seminer 7 Ocak'ta sona erecek.