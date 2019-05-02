Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa moda dünya mersin
Lojistikde  “Ölüm Fermanı”  
Lojistikde  “Ölüm Fermanı”  
Külleme kendini gösterdi
Külleme kendini gösterdi
2018 yılının ihracat lideri oldu
İhracat lideri 'Çimsa'
Memurların maaş zammında 'seçim etkisi'
Zamda 'seçim etkisi'
Genç MÜSİAD'tan Bosna Hersek'e çıkarma
GENÇ MÜSİAD'tan çıkarma

"Turistik Doğu Ekspresi'ni hizmete sunuyoruz"

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Ankara ile Kars arasında asli görevi ulaşımı sağlamak olan Doğu Ekspresi'ne ilave yapıyor ve bölge ekonomisini kalkındıracak, turizm gelirlerini artıracak Turistik Doğu Ekspresi'ni hizmete sunuyoruz"

banner17

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ankara ile Kars arasında asli görevi ulaşımı sağlamak olan Doğu Ekspresi'ne ilave yapıldığını belirterek "Bölge ekonomisini kalkındıracak, turizm gelirlerini artıracak Turistik Doğu Ekspresi'ni hizmete sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ersoy, Doğu Ekspresi ile ilk adımını attıkları tren turizmini kademeli olarak Türkiye geneline yaygınlaştıracaklarını belirtti.

Ankara-Kars arasında hizmet verecek Turistik Doğu Ekspresi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile harekete geçtiklerini bildiren Ersoy, "Ankara ile Kars arasında asli görevi ulaşımı sağlamak olan Doğu Ekspresi'ne ilave yapıyor ve bölge ekonomisini kalkındıracak, turizm gelirlerini artıracak Turistik Doğu Ekspresi'ni hizmete sunuyoruz. Yeni hedefimiz Türkiye'de tren turizminin popülaritesini artırmak ve bu konsepti başka şehirlerimize de yaymak." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, Doğu Ekspresi'nin asli görevinin ulaşımı sağlamak olduğunu ifade ederek turizm ekspresi olarak verilecek yeni hizmetin turistleri yer bulma zorluğundan kurtaracağını ve ekonomik açıdan oldukça faydalı olacağını kaydetti.

Trenleri popüler hale getirmek istediklerini belirten Ersoy, Türkiye'nin iç turizminde büyük ilgi gören trenlerin yurt dışından gelen ziyaretçiler için de güzel ve uygun bir seçenek olacağını ifade etti.

Ersoy, "Doğu Ekspresi" gibi hatların birer tanıtım aracı olarak kullanılabileceğine işaret ederek ilk turizm ekspresi olarak hazırlanan Turistik Doğu Ekspresi'nin diğer tren hatlarına da yaygınlaştırılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile istişare halinde olduklarını ve atılacak yeni adımları ilerleyen dönemlerde açıklayacaklarını bildirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Doğu EkspresiKültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ErsoyKültür Ve Turizm Bakanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5