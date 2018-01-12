"Turistin mobil zabıtası"yla şikayetler çözülüyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de, turistlere yönelik hayata geçirilen ve "turistin mobil zabıtası" olarak nitelenen "WhatsApp İstek ve Şikayet Hattı" sayesinde turizm alanında yaşanan sorunların önüne geçildiği bildirildi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, hatta gelen talepleri hızlı bir şekilde inceleyip kısa sürede çözüme kavuşturduklarını ve eksiği olan işletmelere cezai işlem uyguladıklarını belirtti.

Edirne'nin tarih, kültür ve turizm şehri olduğunu vurgulayan Özdemir, uygulamanın amacına ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu uygulamayı haziran ayında başlattık. Edirne turizm anlamında çok önemli bir kentimiz. Turist bakımından dünya sıralamasında da ilk yüze giren kentlerimizden birisi. Bu nedenle Edirne'ye turist olarak gelen herkesin, bunun yanında kentte yaşayan vatandaşlarımızın da sorunlarını bize rahat bir şekilde ulaştırabilmeleri için böyle bir hat kurduk. Bu çalışmanın sonunda 6 ay boyunca 275 müracaat geldi. Bunlar yaz aylarında daha yoğundu. Hem turizm anlamında yoğunluk vardı hem de yaz döneminde ciddi eksiklerimiz vardı. Özellikle bu eksikliklerimizin büyük bölümünü vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çözmeye çalıştık. Özellikle gıda ile ilgili denetimlerimizi yoğunlaştırdık ve bu konuda zaman zaman cezalar da kestik."

Vali Özdemir, belediye, gıda, gümrük ve emniyet gibi çeşitli hizmerlerle ilgili şikayetler aldıklarını anımsatarak, "Vatandaşımızın WhatsApp üzerinden belgeleriyle birlikte gönderdiği şikayetleri alıyoruz, ilgili birimlere gönderiyoruz ve vatandaşla anında paylaşılıyor bu durum. Problem çözüldükten sonra vatandaşımıza çözüldüğüne dair yine dönüş yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kente gelen turist sayısının her geçen yıl arttığını aktaran Özdemir, Edirne'nin turizmden aldığı payın artması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.





- Hatta gelen şikayetle lokantacıya ceza verilmişti



Yemek için lokantaya giden, iki çorba ve bir köfte sipariş eden iki turist, işletme sahibinin "iki çorba içiyorlarsa iki de köfte" sipariş etmeleri konusunda direttiğini belirterek, durumu "0 552 840 22 22" numaralı WhatsApp hattına yazmıştı.

Yapılan inceleme sonucu şikayet haklı bulunmuş, işletmeye 240 lira para cezası uygulanmıştı.



