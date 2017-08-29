Turistler için 7/24 görev başındalar

İSTANBUL (AA) - İstanbul'a gelen yabancı turistlerin huzur içerisinde tatil yapmaları amacıyla "Milyon Taşı Huzur Projesi" kapsamında güçlendirilen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, hanutçulara, sahte polislere, taksimetre dolandırıcılarına ve hırsızlara göz açtırmıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla yeniden yapılandırılan ve yenilenen yüzüyle göreve başlayan Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerinin sayısı, 8'den 100'e çıkarıldı.

İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Çince, Japonca, Arapça dillerine hakim polis memurlarının yer aldığı Turizm Şube Müdürlüğü, başta Taksim, Sultanahmet, Ortaköy, Kadıköy, Nişantaşı, Üsküdar, havalimanları olmak üzere kentin bir çok noktasında görev yapıyor.

Bulundukları noktalarda turistlerle bire bir iletişim halinde olan turizm polisleri, yenilenen giysileriyle de dikkati çekiyor. Turizm polisleri görev başındayken, Faruk Saraç'ın sempati ve hoşgörüyü simgeleyen turuncu renk ile asalet ve kararlılığı yansıtan siyahı buluşturduğu yeni tasarım tişörtleri giyiyor.

Turizm polisleri, üzerinde Mevlana'nın "Ne olursan ol, yine gel" sözü ile "Rüya şehir İstanbul'da herhangi bir problemle karşılaştığınızda, turizm polisini arayınız. Güvenliğiniz bizim için en ön planda gelir" cümlesinin yer aldığı broşürleri turistlere dağıtıyor.

Turizm Şube Müdürlüğünde görevli polisler, görev yaptıkları noktalarda gingerler ile hareket kabiliyetlerini kolaylaştırıyor.



Turistlere hanutçuluk sahte polisler, taksimetre dolandırıcılığı ve hırsızlık gibi konularda yardımcı olan turizm polisleri, gösterdikleri yakınlıkla onların sempatisini de kazanıyor.

Turistlerin özellikle hanutçular konusunda yaşadığı sorunun üstüne giden turizm polisi, bu sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Turizm polisinin, adisyon tutmayan, turistlere fahiş fiyat uygulayan restoran ve eğlence mekanlarına son iki ayda yaptığı denetimler sonunda, 2 milyon liraya yakın para cezası kesildi. Turistlere yönelik gasptan 8 kişi tutuklandı.

Beyoğlu'nda esnaflık yapan Tansin Kazdal, turizm polisinin 3 aydır yeni bir yapılanma içinde olduğunu ve çok güzel işlere imza attıklarını söyledi.

Yenilenen giysilerinin uluslararası anlam taşıyan renklerle bezendiğini ifade eden Kazdal, "Beyoğlu ve turizm bölgesi olan yerlerden çok güzel tepkiler alıyoruz. Beyoğlu esnafı olarak bu yenilenmeden çok memnunuz. Turistlere yardımcı olmak açısından çok faydalı işler yapıyorlar. Çocukları kaybolan turistlere yardımcı oluyorlar. Turistler turizm polisini görünce hemen dertlerini anlatıyor." dedi.

Esnaf Eren Ongurlar da turizm polisinin çok güzel çalıştığını ve esnaf olarak bundan çok memnun olduklarını dile getirdi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Turizm Şube Müdürü Murat Çetiner'e çalışmalarından dolayı çok teşekkür eden Ongurlar, "Esnaf olarak sorunlarımızı dile getiriyoruz. Misafirperver bir ülkeyiz, turistleri güzel bir şekilde ağırlamamız lazım. Yeni kıyafetleri de çok güzel turizm polisinin. Yurt dışına da gittiğimizde turizm polislerinin giysilerini görüyorduk. Ülkemizde de olması lazımdı." diye konuştu.