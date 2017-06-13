Turistler için 'WhatsApp istek ve şikayet hattı'

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, kenti ziyaret eden turist sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Hizmette kaliteyi daha da üst seviyeye taşımak için 'WhatsApp istek ve şikayet hattı' oluşturduk." dedi.

Vali Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'ye gelen turist sayısında geçen yıla nazaran iki kat artış olduğunu belirtti.

Kentteki tarihi çarşıların ve tarihi eserlerin dönüşümlerine ve restorasyonlarına büyük önem verdiklerini ifade eden Özdemir, gerekli çalışmaların yapılmadığı taktirde önemli turizm merkezlerinin kaybedileceğini vurguladı.

Edirne'nin, diğer illerle karşılaştırıldığında çok daha fazla turizm hizmeti veren, turist alan illerden biri olduğunu aktaran Özdemir, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu konuda belediyemiz, sivil toplum örgütleri, kamu, kurum ve kuruluşları, esnafımız, halkımız, tüm Edirne’deki paydaşlarımızın tamamı ciddi bir çaba sarf ettiler. Bu çabanın sonunda aslında hedeflerimizin üzerinde bir sonuca ulaştık. Fakat turizm pamuk ipliğine bağlıdır, eğer gerekli önlemleri almazsanız tüm emekleriniz boşa gidebilir. Biz de bu konuya çok önem veriyoruz. Kentimizi ziyaret eden turist sayısı her geçen gün artıyor. Hizmette kaliteyi daha da üst seviyeye taşımak için 'WhatsApp istek şikayet hattı' oluşturduk.

"Esnafların üzerindeki denetimi daha sıkı bir şekilde yapmış olacağız"

Kente gelen turistlerimiz iş yerlerinde bir eksiklik gördüğü zaman hemen resmini çekecek, mesajını atacak. İlgili birim bununla ilgili müdahalesini hemen yapacak. Böylelikle esnafların üzerindeki denetimi daha sıkı bir şekilde yapmış olacağız. Bu da ülkemizde ilk defa olacak.''

Özdemir, kurulacak sistemin Türkiye'de bir ilk olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.

Muhabir: Hakan Mehmet Şahin