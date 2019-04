Turistler lale tarlasına akın ediyor

Konya'da bir firmaya ait 500 dönüm büyüklüğündeki lale tarlası, son iki haftada binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğradı.



Kent merkezine 50 kilometre mesafedeki, Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde Asya Lale firmasına ait, 130 çeşit lalenin üretildiği tarla, Türkiye'nin dört bir köşesinden binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.



Fotoğraf tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği, "yerdeki gökkuşağı" olarak nitelendirilen lale tarlasında fotoğrafçılar, en iyi kareyi yakalayabilmek için birbirleriyle yarışıyor.



Drone ile tarlayı farklı açılardan görüntülemeye çalışan fotoğraf meraklıları, gökkuşağını andıran renk demetini ölümsüzleştirmek istiyor.



Yaklaşık 50 milyon lalenin üretildiği tarlada görsel şöleni görmek için Rusya, Ukrayna, Almanya ve İtalya başta olmak üzere onlarca ülkeden binlerce turist geliyor.



"Bu yıl daha fazla ziyaretçi geldi"



Firma yöneticisi Rüya Üstdeğerli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 500 dönüm arazide 50 milyon lale soğanı üretimi yaptıklarını söyledi.



Eylül ve ekim aylarında lale soğanının toprakla buluşturulduğunu anlatan Üstdeğerli, nisan ayı sonlarında ise hasadın gerçekleştirileceğini bildirdi.



Üstdeğerli, tarlaya ziyaretçi ilgisinin her geçen yıl arttığını belirterek, şöyle konuştu:



"Bu yıl soğuktan dolayı laleler biraz stresli. Güneşi görmesi gerekiyor. Soğuk ve sıcak havalar bu yıl biraz karıştı. O yüzden bazı laleler açmadı. Güneşi görememesinden dolayı bu durumla karşılaştık. Aslında bir kısmının açıp, diğerlerinin zamanla açacak olması daha fazla misafirimizin bu görsel şöleni görmesini sağladı. Ay sonunda 'taç kırma' denilen yöntemle hasat edeceğiz. Mayıs ayında ise soğanları toplayacağız. Bu yıl daha fazla ziyaretçi geldi. Bundan da çok mutluyuz."



Ürün satışlarına başladıkları bilgisini veren Üstdeğerli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Satışlarımızın başlaması da ziyaretçi ilgisini artırdı. İhracatın yanı sıra buraya gelen amatör ve profesyonel fotoğrafçıların sosyal medya paylaşımlarının da etkisiyle dünyada bilinen bir yer haline geldi. Ocak ayından itibaren buraya gelmek isteyenler arıyor. Turizm firmaları buraya tur getiriyor. Özellikle yabancı turistlerin olduğu turlar geliyor."

Üstdeğerli, lale tarlasında görsel şöleni görmek isteyenlerin 29 Nisan'a kadar gelmeleri gerektiğini, akabinde çiçek kırımının yapılacağını aktardı.



Yabancı turistlerin ilgisi büyük



Kente Antalya'dan gelen Rus, Fransız, Alman, İtalyan ve Avusturyalı turistler, tarlada gördükleri manzara karşısında hayranlıklarını dile getirdi.



Kafilede yer alan Svetlana Odnovolenko gün boyu burada vakit geçirdiğini belirterek, "Rusya'dan her yıl Antalya'ya gezmeye geliyorum. Denizi çok seviyorum. Lale bahçesinin görselliği beni çok etkiledi. Buranın nerede olduğunu herkes çok merak ediyordu. Devasa bir lale tarlası, muhteşem. Her renkten milyonlarca çiçeği bir arada görmekten çok mutluyum." diye konuştu.



Nikolai Pavel ise lale bahçesinin dünyaca ünlü olduğuna işaret ederek, "Farklı ülkelerden arkadaşlarla buraya geldik. Rusya, Ukrayna ve Özbekistan'dan gelenler var. Burayı internetten öğrendik. Çok bilinen bir yer, fazlaca görselleri yer alıyor. Bence Türkiye'nin bilinen yerlerinden. Uzunca zamandır gelmeyi istiyorduk, bugün buradayız. Çok güzel, muhteşem. Binlerce kare fotoğraf çektik." değerlendirmesinde bulundu:



Ziyaretçilerden Güngör Süngü ise ailesiyle ilk kez buraya geldiğini ifade etti.



Firmanın bu yatırım ile ülkeye büyük bir hizmet gerçekleştirdiğini vurgulayan Süngü, "Burası ülkemiz için güzel bir tanıtım aracı oldu. İnsan, buraya baktıkça gençleşiyor, ruhunu dinlendiriyor. Gerçekten devasa bir tablo gibi. Çiçekseverim ve lalenin kültürümüzde önemli bir yeri var. Herkese tavsiye ediyorum. Bu güzelliği görmelerini öneririm." şeklinde konuştu.