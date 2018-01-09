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Turistleri dolandıran "sahte polisler" yakalandı

- Kendilerini polis olarak tanıtıp turistleri arama bahanesiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen İranlı 2 şüpheli yakalandı

Turistleri dolandıran

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, kendilerini polis olarak tanıtarak turistlerin üstlerini kontrol etme bahanesiyle paralarını çaldığı öne sürülen İranlı 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 2 Ocak'ta Ataşehir'de Afganistanlı İsmail K.'nın yanına yaklaşan otomobildeki iki kişi kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler sahte polis kartını göstererek, üst araması yapacaklarını söyledi. Şüpheliler, İsmail K'nın uyuşturucu kullandığı için sınır dışı edileceğini söyleyip korkutarak cebindeki bin 500 lirayı alıp olay yerinden ayrıldı.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı otomobili tespit etti.

Ekipler, otomobillin en son Fatih'te görüldüğü bilgisi üzerine çalışmalarını bölgede yoğunlaştırdı. Vatan Caddesi'nde seyir halindeki otomobil polislerce durduruldu.

İranlı şüpheliler Jafar Rahimidoz (32) ile Vahid Rajapzade (35) yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında sahte polis kartı ele geçirildi.

Şüphelilerin benzer yöntemle 3 günde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 11 turistten 40 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Asayiş Şube MüdürlüğüDolandırıcılıkYankesicilik Ve Dolandırıcılık Büro Amirliği
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