Turistlerin köpek balıklarıyla yüzme keyfi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'ne gelen turistler, 40 tonluk akvaryum şeklindeki havuzda, Kuzey Ege açıklarında yakalanan 21 köpek balığı ve 12 büyük vatozla yüzebiliyor.

Altınoluk'ta yıllardır balıkçılık yapan 50 yaşındaki Halil Ataç, yerli ve yabancı turistlere, genellikle avlanıp kilogramı 10 liradan satılan köpek balıkları ile kilogramı 3 liradan alıcı bulan vatozlarla yüzme imkanı sunuyor.

Tatilciler, köpek balıklarını havuzda yakından görüp dokunmak için 3 lira, onlarla yüzmek için 50 lira ödüyor. Balıklarla yüzmek isteyen 18 yaşından küçüklerden 30 lira alınıyor.

Ataç, AA muhabirine, dede ve baba mesleği balıkçılıkla çocukluğundan bu yana ilgilendiğini, daha önce 10 yıl Altınoluk Su Ürünleri Kooperatifi Başkanlığı yaptığını söyledi.

Yakalanan köpek balığı ve vatozların genellikle Yunanistan'a ihraç edildiğini belirten Ataç, şöyle devam etti:

"İyi bir günde balıkçı güzel kazanabilir. Geçen yıl Altınoluk'ta havuz oluşturup bu balık türleriyle insanları buluşturmaya başladım. Yıllar önce Akçay'da da denemiştim. Bu yıl da haziranda yakaladığım 21 köpek balığı ve 12 vatozu 40 tonluk havuza bıraktık. Köpek balığının en irisi 165 santimetre ve 20 kilogram. Bunları yakalayıp satmaktan değil, bu büyük akvaryumdan gelir sağlıyorum. Yıllarca bu balıklardan tonlarca yakalayıp sattım. Şimdi insanların bu balıklarla yüzmesine imkan sunarak, denizdeki bu canlıları korumuş oluyorum. Bu balıkları eylülde denize bırakacağım."

- "İnsanlar, bu balıkların menülerinde yok"

Her yıl haziranda yakalayacağı köpek balıklarını insanlarla buluşturduktan sonra tekrar doğal yaşam alanlarına bırakacağını anlatan Ataç, "Yabancı turistler ve gurbetçiler çok meraklı. Balıklarla yüzebiliyorlar, elleriyle onlara yem veriyorlar. Köpek balıklarını, denizi ve canlılarını sevdirmiş oluyorum. Bazı çocuklar her gün geliyor." dedi.

Ataç, dünyada köpek balıklarının birçok çeşidi bulunduğunu, havuzunda sadece "mustelus" cinsinin yer aldığını dile getirdi.

Bu balıkların, yuvarlak dişlere sahip olduğunu ifade eden Ataç, "Kalamar, karides ve yengeç gibi kabuklularla besleniyorlar. İnsanlar, bu balıkların menülerinde yok. Severseniz ve pozitifseniz onlar da size kendini sevdirmeye devam ediyor. Elinizi ağzına soksanız bile ısırmıyor. Turistler korkuyu, heyecanı ve keyfi aynı anda yaşıyor." diye konuştu.

Ataç, ilk kez gelenlerin balıklara korkarak elini uzattığını ve havuza girdiğini ancak alıştıktan sonra sudan çıkmak bilmediğini söyledi.

- Korkanlara 16 yaşındaki kızı eşlik ediyor

Halil Ataç, havuza ilk kez girenlere ve korkanlara 16 yaşındaki kızı Deniz'in eşlik ettiğini belirtti.

Deniz Ataç da kendini bildiğinden bu yana köpek balıklarıyla iç içe olduğunu anlatarak, "Babamın teknesinde de havuz var. Köpek balıklarıyla o havuzda çocukluğumda tanışım. Her gün onlarla yüzüyorum. Korkmuyorum çünkü korkulacak, endişe duyulacak bir tür değiller." ifadelerini kullandı.

Emirhan Şimşek (17) ise köpek balıklarıyla yüzmek için Edremit'ten geldiğini kaydederek, "İlk kez köpek balığı ve vatozlarla yüzüyorum. Havuza korkarak girdim ancak sonrasında alıştım. Farklı bir deneyim ve anı oldu benim için. Herkese tavsiye ederim. Korkulacak bir durum olmadığını, köpek balıklarının gösterdiği sevgi sonrasında anlayacaklardır." dedi.