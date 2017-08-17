Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adalet Bakanı Abdulhamit Gül fesh Danışmanlar Konseyini
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Turistlerin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 turist öldü, 3 turist yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı 2 bin rakımlı Sultan Murat Yaylası'nda bulunan bir grup Arap turistin üzerine yıldırım düştü.Olayda...

Turistlerin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 turist öldü, 3 turist yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı 2 bin rakımlı Sultan Murat Yaylası'nda bulunan bir grup Arap turistin üzerine yıldırım düştü.

Olayda bir turist hayatını kaybetti, 3 turist yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirterek, "Yaralılarımıza ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerimizce yapıldı. Müdahale sonrası yaralılarımız Çaykara Devlet Hastanemiz ile kentteki diğer hastanelerimize sevk edildi." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TrabzonTuristYıldırım Düşmesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5