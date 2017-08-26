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Turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu

- Güney Ege'nin gözde tatil merkezleri Bodrum, Ortaca, Marmaris ve Datça karayollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor

Turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu

MUĞLA (AA) - Güney Ege'nin gözde tatil merkezleri Bodrum, Ortaca, Marmaris ve Datça karayollarında trafik yoğunluğu başladı.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, trafik ekipleri, kıyı kesimlerde artan trafik nedeniyle turizm merkezlerinin gidiş ve dönüş istikametlerinde trafik uygulamalarını sıklaştırdı.

Turistik ilçeler Bodrum, Ortaca, Marmaris ve Datça'ya giden karayollarına çok sayıda sabit radar yerleştirildi, trafik polisleri hız, alkol ve emniyet kemeri kontrollerini artırdı. Bayram tatili için özellikle İstanbul, Ankara ve yakın illerden gelen ziyaretçiler, Bodrum trafiğinde yoğunluğa neden oluyor.

- Milas-Bodrum Havalimanı'nda yoğunluk

Tatilcilerin Havayoluyla Bodrum'a gelmesiyle, Milas-Bodrum Havalimanı'nın iç hatlar terminalinde hareketlilik yaşanıyor. Milas-Bodrum Havalimanı'nın önünde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Ailesiyle İstanbul'dan ilçeye gelen Vehbi Bozpınar, Bodrum'da 10 gün tatil yapacaklarını söyledi. Güzel bir bayram tatili geçirmeyi düşündüklerini ifade eden Bozpınar, "Bayram tatilinin 10 güne çıkartılması bizim açımızdan keyifli oldu. Tatile ailemle ve kalabalık bir şekilde geldim." diye konuştu.

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