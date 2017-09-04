Turizm merkezlerinde trafik yoğunluğu

MUĞLA (AA) - Güney Ege'nin gözde tatil merkezleri Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye'ye ulaşım sağlanan karayollarında tatilin son gününde dönüş trafiği yoğunlaşmaya başladı.

Tatilciler, Menteşe ilçesi Bölge Kavşağı ile Gülağzı ve Dirgeme kavşaklarında uzun kuyruklar oluşturdu. Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinden dönen tatilcilerin büyük bölümü Muğla-Denizli, Muğla-Antalya, Muğla-Aydın karayolunda yoğunluğa neden oldu.

Öğle saatlerinden itibaren Bodrum ilçesinden ayrılmaya başlayan tatilciler ise özellikle Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Yokuşbaşı mevkilerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Özellikle Turgutreis, Akyarlar, Ortakent, Bitez, Konacık, Gümbet Mahallesi'ndeki tesislerde ve ikametlerde konaklayan tatilcilerin, dönüş yolunda tercih ettiği Turgutreis-Torba Kavşağı güzergahındaki bazı noktalarda trafik akışında aksamalar yaşanıyor.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, belirli noktalarda trafik akışını yönlendirirken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.