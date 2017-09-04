Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ante cacic Cluj Napoca Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Dolar/TL 3,43'ün üzerinde
Yılın en düşük seviyesinde
Kodlamayı kolay öğretecek
Kodlamayı kolay öğretecek
Yeni nesli tanıtıldı
Yeni nesli tanıtıldı
Balık tezgahları şenlendi
Balık tezgahları şenlendi

Turizm merkezlerinde trafik yoğunluğu

- Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerine ulaşım sağlanan karayollarında tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor

Turizm merkezlerinde trafik yoğunluğu

MUĞLA (AA) - Güney Ege'nin gözde tatil merkezleri Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye'ye ulaşım sağlanan karayollarında tatilin son gününde dönüş trafiği yoğunlaşmaya başladı.

Tatilciler, Menteşe ilçesi Bölge Kavşağı ile Gülağzı ve Dirgeme kavşaklarında uzun kuyruklar oluşturdu. Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinden dönen tatilcilerin büyük bölümü Muğla-Denizli, Muğla-Antalya, Muğla-Aydın karayolunda yoğunluğa neden oldu.

Öğle saatlerinden itibaren Bodrum ilçesinden ayrılmaya başlayan tatilciler ise özellikle Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Yokuşbaşı mevkilerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Özellikle Turgutreis, Akyarlar, Ortakent, Bitez, Konacık, Gümbet Mahallesi'ndeki tesislerde ve ikametlerde konaklayan tatilcilerin, dönüş yolunda tercih ettiği Turgutreis-Torba Kavşağı güzergahındaki bazı noktalarda trafik akışında aksamalar yaşanıyor.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, belirli noktalarda trafik akışını yönlendirirken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BayramBodrumDönüşMuğlaTatilciTrafik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5