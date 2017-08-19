Turizm, özel güvenlik ve sağlık sektörüne

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetlerinde çalışanların gece çalışma sürelerine yönelik düzenlemeye gidildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca "Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısının 24 saatlik süre içerisinde en az üç işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenirken, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetinde çalışanları kapsayan yeni bir düzenleme eklendi.

Buna göre, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilecek.

- "7,5 saat" düzenlemesi

Yönetmeliğin 7'nci maddesinde yapılan değişiklikle de gece çalışmalarına yönelik düzenlemeye gidildi.

Buna göre söz konusu madde, "Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, 4857 sayılı Kanunun 42 ve 43'üncü maddeleri ile 70'inci maddesinde öngörülen yönetmelikte belirtilen haller dışında işçilerin gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir." şeklinde değiştirildi.

- Alt işveren tarafından çalıştırılan işçiler de kapsamda

Yönetmelikte belirtilen "Turizm hizmeti yürütülen işler" Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca turizm işletmesi belgesi veya turizm yatırımı belgesi verilen ya da belediye tarafından turizm işletmesi olarak faaliyet göstermek üzere işletme belgesi verilen tesislerde çalışanları kapsarken, "Özel güvenlik hizmeti yürütülen işler" 10.6.2004 tarihli ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca faaliyet izni verilen özel güvenlik şirketlerinde veya özel güvenlik görevlisi olarak herhangi bir iş yerinde çalışanları ilgilendiriyor.

"Sağlık hizmeti yürütülen işler" ise sağlık hizmeti sunan veya üreten, gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerin iş yerinde ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerinde, 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda tanımlanan sosyal hizmet kuruluşlarında çalışan işçileri kapsıyor.

Söz konusu iş yerlerinde alt işveren tarafından çalıştırılan işçiler de düzenleme kapsamında yer alırken, çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması da "Gece çalışması" olarak sayılacak.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, işveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeleri bakanlıkça talep edildiğinde sunmak üzere iş yerinde bulundurmakla da yükümlü olacak.











