Turizm sektöründe beklenti yüksek

ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT - Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "2017 yılında Antalya ve Alanya'da 10,5 milyon turisti yakalamıştık. Bu rakamın bu yıl 14 milyon seviyesine çıkma olasılığı var." dedi.



Sili, AA muhabirine, yurt dışı ve yurt içinde acenta ve tur operatörleriyle yaptıkları görüşmelerde geçen yılın çok üzerinde bir taleple karşılaştıklarını, bu nedenle 2018 yılının 2017'ye göre çok daha iyi geçmesini beklediklerini söyledi.

Avrupalı turist sayısında artış beklediklerini anlatan Sili, "Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Sırp pazarı, İngiltere ve Almanya'da ciddi artış söz konusu. Diğer pazarlarda ise yüzde 40'larda bir artıştan söz edebiliriz. 2017 yılında Antalya ve Alanya'da 10,5 milyon turisti yakalamıştık. Bu rakamın 14 milyon seviyesine çıkma olasılığı var" diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu ise 2018 yılında Avrupa ve Rusya'dan 2017'ye göre rezervasyonlarda yüzde 50'ye varan artış söz konusu olduğunu söyledi.

Hedeflerinin 2014 ve 2015'teki turist rakamlarını geçmek olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle Avrupa'da gidişatımız çok iyi. Almanya, Hollanda, Avusturya'dan gelen rezervasyonlarda yüzde 40'lık yükseliş yakalamışız. Doğu Avrupa rezervasyonlarımızda ise yüzde 70'leri bulmuşuz. Rusya'yı söylemeye bile gerek yok. Rusya'da Türk operatörleri var. Bunlar da ağırlıklı olarak Türkiye destinasyonuna operasyon yapacaklar. Dolaysıyla yoğun bir şekilde Avrupa'dan, Rusya'dan ve Kuzey Avrupa'dan turist alacağız."

- "22 fuara katıldık"

Alanya Tanıtım Vakfı Başkan Yardımcısı (ALTAV) Mehmet Dahaoğlu da turizmde 2016 yılındaki kötü gidişin geride kaldığını vurguladı.

Kötü günlerde bile tanıtımdan hiçbir şekilde vazgeçmediklerini belirten Dahaoğlu, "Şu ana kadar 22 fuara katıldık. Bu fuarlarda ülkemize gösterilen ilgiden oldukça memnun kaldık" dedi.

Tur operatörleri ve uçak şirketlerinin kontenjanlarını yüzde 40'ın üzerinde artırdığını anlatan Dahaoğlu, "Yaptığımız çalışmalarla birkaç yıl içinde eski sayıların çok üzerinde bir turist beklentisi içerisine girdik." şeklinde konuştu.