Turizm sektörünün

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Turizm sektörü temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Kültür ve Turizm Bakanlığına Mehmet Ersoy'un getirilmesini sevinçle karşıladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün düzenlediği basın toplantısıyla açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanı turizm sektöründe 24 yılı aşkın tecrübeye sahip iş adamı Mehmet Ersoy oldu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, yeni kabineye yönelik AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, yeni kabineden umutlu olduklarını vurgulayarak, "Turizmci, içimizden birinin bakan olması, bizim için son derece sevindirici ve umut verici bir gelişme. Turizm sektörü olarak büyük hedeflerimiz var ve bu hedeflere giderken bürokratik bir engel yaşamayacağımız, konuyu mesleğinden dolayı çok iyi bilen bir arkadaşımızın bu göreve getirilmesi bize umut veriyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Bağlıkaya, "Bakan Ersoy'un turizm sektörüne, memlekete, ülkemize faydalı işler yapacağına inancımız tam. Turizmcilerin tamamı bu gelişmeyi pozitif karşıladı. Cumhurbaşkanımıza bu kararından dolayı yürekten teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- "Sektörde çok önemli atılımların olacağına inanıyoruz"

TÜROFED Başkanı Osman Ayık da memnuniyetini "Sayın Mehmet Ersoy'un Kültür ve Turizm Bakanı olarak atanması bizleri çok mutlu etti." şeklinde dile getirdi.

Ersoy'un hem sektörün sorunlarına vakıf hem de turizmde önemli değer ve markaları yaratmış bir şahsiyet olduğunu dile getiren Ayık, "Vizyoner kişiliği ile sektörde çok önemli atılımların olacağına canı gönülden inanıyoruz. Ersoy'un bakan olarak atanması turizm sektörüne verilen önemin de göstergesi. Bu nedenle çok mutluyuz." diye konuştu.