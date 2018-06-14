İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Denizi, kumu ve güneşiyle özellikle yerli turistin tercih ettiği Ege Bölgesi'ndeki turistik tesisler, Ramazan Bayramı tatili için yüzde 100 doluluğa ulaştı.

"Ege Rivierası" olarak adlandırılan ve Fethiye'den Çanakkale'ye kadar uzanan turizm bölgesinde Ramazan Bayramı hareketliliği yaşanıyor.

Okulların tatile girmesiyle başlayan turizm yoğunluğu, 3 günlük bayram tatiliyle zirveye çıktı.

Havaların ısınmasıyla daha çok deniz kenarındaki merkezlerin tercih edildiği Ege'de oteller tam doluluğa ulaştı.

- Erken rezervasyon talebi

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sektörünün iç pazara yaptığı yatırımların meyvesini toplamaya başladığını söyledi.

Özellikle erken rezervasyon kampanyasına yerli turistin rağbet gösterdiğini belirten İşler, bu yıl erken rezervasyonda 5 milyon turist rakamına ulaştıklarını dile getirdi.

Ramazan Bayramı'nın turizmciye "şeker gibi geldiğini" dile getiren İşler, "2016 ve 2017'deki daralmadan sonra 2018'de hem dış hem de iç pazarda ciddi bir rağbet var. Bu, hem huzurun hem de istikrarın olduğu bu ülkede biz turizmciler için son derece önemli. Bayramda yaklaşık olarak 500 bin kişiyi ağırlayacağız. Bunun maddi olarak karşılığı da 500 milyon lira yapıyor. Bu, Türkiye ekonomisinde çarkın dişini yağlayan ve içerideki esnaf kardeşlerimize de faydası olacaktır." diye konuştu.

- Yerli turist Ege'ye

Turizmin cari açığı kapatan sektörlerin başında geldiği vurgulayan İşler, sektörün "milli olduğunu" söyledi.

Türkiye'de turizm çeşitliliğinin çok olduğuna işaret eden İşler, son zamanlarda yayla, dağ, gastronomi ve sağlık alanlarında da turizm yoğunluğunun yaşandığını kaydetti.

Mevsimsel olarak bayramda daha çok deniz, kum ve güneşin tercih edildiğini aktaran İşler, "Özellikle Akdeniz Bölgesi'nde yurt dışı talebin çok ve kontenjanların sınırlı olmasından yerli turistin Ege'ye doğru bir yönelmesi var. Ege, rüzgarlı havası, yaşam tarzı, mutfak zenginliği ve her cebe hitap eden pansiyondan lüks otellere kadar olan tesis çeşitliliği nedeniyle talep görüyor." dedi.

- Didim ve Kuşadası'nda boş yer yok

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncel de Çeşme'deki otellerde bayram yoğunluğunun yaşandığını anlattı.

Türkiye'nin her yerinden turistlerin Çeşme'ye akın ettiğini söyleyen Öncel, "Tatilin kısa olması sebebiyle özellikle yakın yerlerden daha çok gelen var diyebiliriz. İnsanlar tatil kısa bile olsa denize girmek, eğlenmek, stres atmak istiyor." dedi.

Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz ise Didim'in yatak kapasitesinin 45 bin civarında olduğunu ifade etti. Bu sezon bölgeye gelen İngiliz turistin sektörde sevinç yarattığını dile getiren Cengiz, "Sektör temsilcileriyle sürekli temas halindeyiz. Son olarak aldığımız bilgiler çerçevesinde otellerimiz dolu. Sezonun çok verimli geçeceğini söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, koyları, çok sayıda mavi bayraklı plajlarıyla turistlerin ilgisini çeken Kuşadası'nda da otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığı bildirildi.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden, ilçenin bu yıl yerli ve yabancı turist açısından hareketli bir sezon geçirdiğini aktardı.