Turizmciler Bursa'da buluştu

BURSA (AA) - Bursa Valiliği himayesinde düzenlenen "3. Bursa Turizm Zirvesi" ile Network Fuarcılık tarafından organize edilen "1. Bursa Turizm Fuarı" başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında, etkinliğin verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Alpaslan, Bursa'nın tarih, turizm, kültür, ticaret ve sanayi kenti olduğunu belirterek yapılan fuar ve zirvenin kent turizmi ve ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye'nin turizm potansiyelinin daha üst seviyelere çıkarılması için çalıştıklarını vurgulayan Alpaslan, "Ülkenin turizmden aldığı payı çok daha üst düzeylere çıkarmak istiyoruz. Bu çerçevede Bursa bizim için önemli çalışma alanlarından biri olacak. Bu değeri çok işi kullanmamız lazım." dedi.

Alpaslan, Uludağ ile ilgili geçmişten gelen kronik sorunların aşılması için atılması gereken adımlar olduğuna işaret ederek "Birden fazla kurum ve yapının orada otorite sahibi olması nedeniyle birçok şey yapılamıyor. Uludağ'da tüm otoritenin Kültür ve Turizm Bakanlığında olmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Kış turizm merkezimizin çok daha etkin olması için adımları atacağız." diye konuştu.

- "Bursa çok fazla günübirlik turizmin merkezi oldu"

Bursa Valisi İzzettin Küçük, kentte bu yaz turizmin iyi geçtiğini, otellerdeki doluluk oranının yüzde 90-95 seviyelerine ulaştığını anlattı.



Küçük, şu anda da doluluk oranının yüzde 60-65 civarında olduğunu aktararak "2 milyon 800 bin civarında turist geldi ama ortalama 1,7 gün konaklama yapıldı. Bu rakam Bursa için az. Bursa çok fazla günübirlik turizmin merkezi oldu. Elbette gelsinler, herkes gelsin, hepsi hoş gelsin sefalar getirsin ama 1,7 gün sayısı çok az." değerlendirmesini yaptı.



Bursa'nın eskiden "kaplıcalar şehri" olduğunu dile getiren Küçük, "Maalesef o sıfatı, o algısı düştü. Onun yerine başka iller geçti. Biz bu hususta ilerlemek istiyoruz. Bursa'nın turizm sınıfını, kategorisini daha üst lige çıkaracaksak muhakkak bu geçirilen gün sayısını artırmalıyız." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da turizmle ilgili daha yoğun çalışılmasının gerekliliğini ifade ederek "Bursa için turizmin bir zenginlik haline dönüşeceğine inanıyoruz. Bu konuda ciddi bir altyapımız var. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde hedefe yürüyelim. Bu manada tüm imkanlar Bursa turizmi için seferber edildi." diye konuştu.

- "Gelirleri artırmanın yolu turizmi 12 aya ve tüm bölgelere yaymaktan geçiyor"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türk turizminin çok başarılı bir dönemden geçtiğini söyledi.

Bağlıkaya, geçen yıl toparlanma süreci yaşandığına, bu yıl da hem toplam gelirde hem de ziyaretçi sayısında tarihi rekor beklediklerine işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geleceğe dönük tüm projeksiyonlar, Türk turizminde ziyaretçi sayısı ve kişi başı ortalama gelirdeki büyümenin önümüzdeki dönemde de artacağı yönünde. Gelirleri artırmanın yolu, çağın koşullarını dikkate alan etkili tanıtım stratejileri geliştirmekten, turizmin çeşitlendirilmesinden, turizmin 12 aya yayılmasından ve Türkiye geneline yayılmasından geçiyor. Ülkemiz gastronomi, sağlık, kültür, spor, doğa, macera ve kış turizmi gibi birçok farklı turizm çeşidini sunabilecek zenginliğe sahip. Türkiye'nin kitle turizminde sergilediği başarıyı tüm bu turizm çeşitlerinde de sergilemesi gerekiyor."

- "Turizm sektörünü düzenleyecek yasa gerekli"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Genel Başkanı Osman Ayık da özellikle kaçak konaklamalarla ilgili sektörün yeni bir düzenlemeye ihtiyacını olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Belgelendirmeler mutlaka tek elden yapılmalı. Turizm sektörünü düzenleyecek, derleyecek yasa gerekli. Türkiye hedefleri büyük olan bir ülke. Biz bütün hazırlıklarımızı sadece bu yıllar değil önümüzdeki yıllar için yapmalıyız. Türkiye adımlarını doğru attığı taktirde bölgesindeki büyümelerden en iyi payı alacak destinasyonlardan biridir."

Konuşmaların ardından zirvenin ve fuarın açılışı gerçekleştirildi.

4 gün sürecek zirve ve fuarın açılışına, Türkiye Aşçılar Federasyonu Zeki Açıköz, Turist Rehberleri Birliği Başkanı Zeki Apalı, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Akçakaya ile çok sayıda turizmci katıldı.