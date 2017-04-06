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Turizmciler Üsküp'te buluştu

- Makedonya'nın başkenti Üsküp'te başlayan 7. Uluslararası Üsküp Turizm Fuarı'na çok sayıda yerli ve uluslararası turizm firması, otel ve eğlence merkezi temsilcileri katıldı - Fuarda, Türkiye'nin turizm potansiyelinin tanıtıldığı bir stant da yer aldı

Turizmciler Üsküp'te buluştu

ÜSKÜP (AA) - Turizm sektörü temsilcileri, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te başlayan 7. Uluslararası Üsküp Turizm Fuarı'nda buluştu.

Üsküp Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, yerli ve uluslararası turizm firmaları, seyahat acentaları, otel ve eğlence merkezi temsilcileri katıldı.

Fuarda ayrıca Türkiye'nin sahip olduğu turizm potansiyellerini tanıtmak amacıyla Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından da stant açıldı.

Kültür ve Tanıtma Müşaviri Hakan Özçelik, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir turizm ülkesi olduğunu belirterek, yılda ortalama 40 milyon turist ağırlayan Türkiye'nin, bu alanda dünyanın altıncı ülkesi olduğunu ifade etti.

Türkiye'de çok önemli turizm destinasyonları olduğunu dile getiren Özçelik, "Buralarda çok kaliteli, turizme elverişli tesislerimiz var. Türkiye'de turizm açısından çok nitelikli hizmet verilmektedir." dedi.

Özçelik, Türkiye'deki fiyatların da diğer alternatif ülkelere göre son derece uygun olduğunu söyleyerek, "Tüm bu hususlar Türkiye'yi gerçekten turizmde dünyanın önde gelen ülkesi kılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye standında, ülkedeki önemli turistik destinasyonların tanıtımının yanı sıra cam üfleme sanatçısı Feridun Pekeş'in hünerleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuar, 8 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

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