Turizmde 2019'da rekor beklentisi

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2019 yılında turizmde yeni rekorların yaşanacağı bir yıl olmasını beklediklerini belirterek, "Antalya turizminin inşallah bu yıl yüzde 20-25 bandında büyüyeceğini varsayıyoruz." dedi.

Vali Karaloğlu, "2019 Turizm Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, bu tür oturumlarda sektörün sorunlarını dinleyerek, çözüm aramaya çalıştıklarını söyledi.

Vali Karaloğlu, 2018 yılını turizmde rekorlarla kapattıklarını ve 2016 yılındaki büyük kırılmadan sonra üst üste iki yıl önemli gelişmeler sağladıklarını ifade ederek, "2018 yılını bütün zamanların en iyi sezonu olarak kapadık. 2019'a da büyük umutlarla ve heyecanlarla giriyoruz. 2019'un, 2018'in üzerine yeni rekorların yaşanacağı bir yıl olmasını bekliyor ve hedefliyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl Antalya'da turizmin yüzde 30 büyüdüğüne işaret eden Karaloğlu şöyle devam etti:

"Antalya turizminin inşallah bu yıl yüzde 20-25 bandında büyüyeceğini varsayıyoruz. Turizm sektörü temsilcileriyle yaptığımız istişarelerden çıkardığımız sonuçlar bunlar. Bunu sağlarsak, 16 milyonun üzerinde bir yabancı turisti hep beraber ağırlamış olacağız. Gelen insanların mutlu bir şekilde bu şehirden ayrılmalarını sağlayabilmemiz için iş birliğine ihtiyacımız var. Bu kenti yöneten ve burada yaşayan herkesin buna sahip çıkması lazım."



- "2019'dan beklentimiz büyük"



Bu yıl turizm sezonuna 2018'den daha iyi hazırlanılması gerektiğini belirten Karaloğlu, Antalya'da yaşayan ve görevi ne olursa olsun herkesin bu kentin bir turizm kenti olduğunu ve yaptığı her işin turizme etki yaptığını bilerek, sezon öncesi kendisini hazırlaması gerektiğini kaydetti.

Karaloğlu, kentte yaşayan herkesin turizmin bir parçası, aktörü haline getirilememesi durumunda başarılı olunamayacağını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen yıl birçok şey konuştuk. Yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var. Ama işin sokağa indirilmesi noktasında, geçen yıl konuştuklarımızı yapabildiğimizi söylememiz zor. Sektörün içinde olanlar bu heyecanı duyuyor, ama Antalya sokağına tam olarak indiremiyoruz. Bunun çeşitli sebepleri var. Turisti sokağa, çarşıya, insanları tarih, kültür ve doğayla temasa geçiremiyoruz. Bu konuda sorunlarımız var. Bunu mutlaka Antalya olarak aşmamız lazım. Ne kadar iyi otellerimiz, ne kadar temiz plajlarımız olursa olsun, eğer turisti otelin dışında yeni maceralarla, yeni heyecanlarla, yeni ürünlerle tanıştıramazsak, insanımızla ve kültürümüzle temas ettiremezsek, bir müddet sonra yaptığımız iş sıradanlaşır. Biraz ezberimizi bozmamız gerektiği bir dönemdeyiz. Önemli bir sezon öncesindeyiz. 2019'dan hem Antalya'nın hem de Türkiye'nin beklentisi büyük."

- "Hedef 70 milyon turist ve 70 milyar dolara yükseldi"

Türkiye'nin 2023 turizm hedefinin kısa bir süre önce 50 milyon turist 50 milyar dolar gelirden, 70 milyon turist 70 milyar dolar gelire yükseltildiğini hatırlatan Karaloğlu, bu revizyonun turizm sektörüne olan inançtan kaynaklandığını söyledi.

Vali Karaloğlu, yeni turizm hedeflerine en büyük katkıyı koyacak ilin Antalya olduğunu vurgulayarak, geçen yıl Antalya'da "Perge Yılı" ilan ettiklerini, bu yılın ise "Aspendos Yılı" olarak belirlendiğini ve tüm kurumsal hazırlıkların buna göre tamamlandığını anlattı.

Aspendos'un gündemde yer alması, Türkiye'nin ve Antalya'nın çok önemli bir değeri olduğunun hatırlatılması amaçlı faaliyetler yapacaklarını aktaran Karaloğlu, 2019'un sonunda Aspendos'la ilgili hedefleri gerçekleştirmeyi istediklerini kaydetti.



- "Bisiklette başarılı organizasyonlar hedefliyoruz"



Artık nitelikli turizm ve nitelikli turist istediklerini belirten Karaloğlu, bunun için de nitelikli işlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Karaloğlu, "Otelimi doldururum, gerisi beni ilgilendirmez" anlayışının dışına çıkılarak, şehirde ve bölgede nitelikli işler yapılmasını bilgi birikimi, insan kaynağı ve tecrübeleri ile yapabilecek durumda olduklarını vurguladı.

"Ortak çalışma kültürümüzü geliştirip, ortak hedeflere güçlerimizi birleştirerek yürürsek, bu kent nitelikli turizmde de istediği yere gelecektir." ifadesini kullanan Karaloğlu, Antalya'da bunu başaracaklarına inandığını ifade etti.

Karaloğlu, Antalya'daki bisikletle ilgili spor organizasyonlarının her yıl arttığına değinerek, "Antalya'yı 4-5 yıl sonra dünyada bisiklet sporu denildiğinde, ilk akla gelen şehirlerden birisi yapabiliriz. Geçen sene bunu yaptık. Bu senede bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, sponsorlarımızın önemli destekleri var. Bu senede bisiklette başarılı organizasyonları yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Spor organizasyonlarında kamu kurum ve kuruluşlarının "Bu falanca firmanın sponsorluğunda yapılıyor, onların işidir." anlayışını bırakmaları gerektiğine de vurgulayan Karaloğlu, bunların kentin ortak işi oluğunu kaydetti.

- Taksicilere eğitim

Turizm sektöründe çalışacak şoförlere sezon öncesi eğitim verilmesi gerektiğini aktaran Karaloğlu, turizmcilerden trafik güvenliği açısından yorgun şoförleri yola çıkarmamalarını istedi.

Karaloğlu, kentte turistlerin en önemli ulaşım araçlarından taksilerin sürücüleri için geçen yıl eğitim düzenlediklerini ancak katılımın çok az olduğunu belirterek, "Taksicileri turizm sektörünün bir parçası haline getirememişiz. Bu yıl tekrar taksi şoförlerine yönelik eğitim düzenleyeceğiz." dedi.

- "Antalya Havalimanı 14. sıraya yükseldi"

Toplantıda bir sunum yapan Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol ise uluslararası krizlere rağmen son 20 yıl içerisinde Antalya Havalimanı'ndaki toplam yolcu sayısının yıllık ortalama yüzde 10,4 büyüme gösterdiğini söyledi.

1999 yılında 4 milyon 900 bin olan yolcu sayısının 2018 yılında 31 milyon 600 bine ulaştığını vurgulayan Vural, "Antalya Havalimanı en fazla yolcu taşıyan dünyadaki 14. havalimanı oldu." diye konuştu.

Varol, 2019'da Rusya ve Ukrayna trafiğinin 2018'deki gibi gerçekleşmesi, Batı Avrupa trafiğinin özellikle Almanya, İngiltere, Polonya ve Hollanda'da kayda değer bir artış göstermesi, 2018 yılında düşük performans gösteren Almanya'nın 2019 yılında tüm zamanların yolcu rekorunu kırması beklendiğini vurguladı.

Varol, "Ön rezervasyonlar ve yaz sezonundaki beklentilere göre 2019 yılında Antalya Havalimanı'nda hizmet verilecek gelen yolcu sayısının 17 milyon ile 18.1 milyon arasında gerçekleşmesi öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ve sektör temsilcileri de katıldı.