"Turizmde kötü günler geride kaldı

AYDIN (AA) - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim'in bu yılın 9 ayında 3 milyon 600 binin üzerinde turisti ağırladığı bildirildi.

Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Murat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aydın'da bu yıl özellikle yabancı turist sayında önemli artış yaşındığını, turizm firmaları açısından da güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.

- 3 milyon 600 bin turist

Kenti 2017 yılında 800 bin yabancı, 1 milyon 200 bin de yerli turistin ziyaret ettiğini vurgulayan Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Son 2 yılın en iyi sezonunu yaşadık. İlk 9 ayda 1 milyon 100 binin üzerinde yabancı 2,5 milyonun üzerinde de yerli misafirimizi ağırladık. Yabancı misafirde geçen yıla oranla ortalama yüzde 25'lik bir artış sağladık. Kurban Bayramı'nın 9 gün olması yerli turist hareketliliğini olumlu anlamda çok etkilemişti. Ciddi anlamda güzel bir yaz sezonu geçirdik. 2016 yılındaki o olumsuz dönemleri geride bıraktık. Biliyorsunuz o dönem kuruvaziyerde de ciddi bir düşüş vardı. Fakat artık orada da ciddi yükselişler görmekteyiz. 2019 ve 2020’de her şeyin çok daha güzel olacağını görüyoruz."

Yılmaz, elde edilen bu verilerin turizmciyi ve esnafı sevindirdiğini aktararak "İnanıyorum yıl sonunda yerli ve yabancı misafirlerimizle 4 milyonun üzerinde turist ağırlayacağız. Artık kötü günler geri kaldı." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerin özellikle Didim ve Kuşadası ilçesinde yoğunluk oluşturduğuna dikkati çeken Yılmaz, daha çok İngiltere ve Almanya'dan turistlerin geldiğini, bu yıl özellikle Rusya, İran, Çin ve Hindistan'dan da misafir ağırladıklarını sözlerine ekledi.

- "Kayıplarımızı telafi ettik"

Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz de dolu dolu bir sezon geçirdiklerini belirterek, "2 yıl öncesine göre çok daha iyi bir sezon yaşadık. 2018 sezonunu otellerimiz yüzde 90'ın üzerinde dolulukla geçirdi. Bu rakamlara baktığımızda 2019 yılının harika geçeceğini söylemek mümkün." diye konuştu.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden ise önceki yıllardaki kayıplarını telefi ettiklerini vurgulayarak "İngiltere ve Almanya ve pazarı çok hareketliydi. Yerli turistte de beklediğimizi aldık." dedi.