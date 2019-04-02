Turizmde tanıtım atağı

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, 5-6 Nisan'da Rusya'da gerçekleştirilecek "LETO 2019 Yekaterinburg Fuarı" ile 11-13 Nisan'da Tataristan'da düzenlenecek "Kazan Uluslararası Turizm ve Spor Fuarı"nda dernek olarak Türkiye'yi temsil edeceklerini belirterek, "2 fuarla Türkiye'nin sağlık turizmindeki hedeflerini gerçekleştirmeye çalışacağız ve firmalarımızla ülkemizin turizm gelirini artırmaya gayret edeceğiz." dedi.



Yılık, AA muhabirine, başta termal turizm olmak üzere çeşitli alanlarda yürüttükleri çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.



Türkiye'nin termal ve sağlık turizminde hak ettiği noktaya gelmesi için imkanlarını dünya çapında tanıtmaya çalıştıklarını ifade eden Yılık, ülkenin şifalı suları ve rehabilitasyon merkezleriyle sahip olduğu potansiyelin daha fazla turizm gelirine dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Yılık, bu kapsamda Rusya hedefini büyüttüklerini ve buraya yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını bildirdi.



Bu çerçevede Rusya'da önemli turizm organizasyonlarından olan ve 5-6 Nisan'da Yekaterinburg kentinde düzenlenecek "LETO 2019 Uluslararası Turizm İhtisas Fuarı"na katılacakları bilgisini veren Yılık, etkinliğin nisanda "LETO" adıyla, kış döneminde ise "TRAVEL EXPO" ismiyle yılda 2 defa gerçekleştirildiğini dile getirdi. Yılık, "turizm" ve "sağlık" temaları altında düzenlenen organizasyona Almanya, Bulgaristan, Slovenya, Macaristan, Polonya ve Çekya'nın da aralarında olduğu yaklaşık 10 ülkenin katıldığına dikkati çekerek, buraya turizm, sağlık, termal, otel, tur operatörü, hava yolu ve sigorta sektörlerinden yaklaşık 200 firmanın yanında, 10 bin civarında ziyaretçinin iştirak ettiğini belirtti.



"Rus turizm öğrencilerine Türkiye'de staj"



Fuarın gerçekleştirileceği Rusya'nın önde gelen ağır sanayi merkezi Yekaterinburg bölgesinden her yıl 100 binden fazla hastanın, termal turizm hizmeti almak için etkinliğe katılan ülkelere gittiğini vurgulayan Yılık, "Rusya ve çevresindeki ülkelerde sanayi bölgesinde istihdam edilen çalışanların, yasal olarak yılda bir kez termal tedavi hakkı bulunuyor. Yekaterinburg bölgesindeki 100 bin hasta, termal turizm hizmeti almak için gittikleri ülkelerde ortalama 2 bin dolar harcıyor ve toplamda yaklaşık 2 milyar dolarlık bir hacim oluşuyor." diye konuştu.



Türkiye'nin daha önce hiç katılmadığı LETO Fuarı'nda, TESTUD olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi ve tanıtmayı hedeflediklerine işaret eden Yılık, şöyle konuştu: "Türkiye’deki termal tesisleri, sağlıktaki son teknolojileri ve yurdumuzun misafirperverliğini gerçekleştirilecek konferanslarda anlatarak, LETO Fuarı'ndaki yıllık 100 bin kişilik termal turizm pastasından ilk etapta en az 50 bin kişilik kafileyi Türkiye'ye çekmeyi ve ülkemize 1 milyar dolarlık döviz girdisi sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca ön görüşmelerini gerçekleştirdiğimiz Ural Federal Üniversitesi turizm öğrencilerinin, Türkiye'deki termal tesislerde staj yapmasına yönelik iş birliği protokolünü de fuar çerçevesinde imzalamayı planlıyoruz."



"Spor turizmi de radarımızda"



Rusya'nın ardından, 11-13 Nisan'da Tataristan’ın başkenti Kazan'da düzenlenecek "Kazan Uluslararası Turizm ve Spor Fuarı"na (KITS 2019) TESTUD olarak katılıp, Türkiye'yi temsil edeceklerine dikkati çeken Yılık, etkinlik kapsamında ülkenin termal değerlerini, başarılı tesislerini ve sağlık uygulamalarını anlatacaklarını söyledi.



Yılık, fuara, sporcu, kulüp, turizm, sağlık, termal, otel, tur operatörü ve hava yolu sektörlerinden yaklaşık 150 firma, kurum ve kuruluşun yanında 2 bin civarında misafirin ziyaret ettiğini bildirdi. Geçmiş yıllarda Finlandiya, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın da aralarında olduğu ülkelerden fuara katılım olduğuna dikkati çeken Yılık, şunları kaydetti: "Turizm ve spor temalarıyla organize edilen fuara, spor yaralanmalarının tedavisi ve sonrasındaki rehabilitasyon süreçleri konusunda hizmet veren pek çok sağlık kuruluşu iştirak ediyor. Özellikle Müslümanların yoğun olduğu Kazan bölgesinde, TESTUD olarak Türkiye'ye olan talebi artırmaya yönelik tanıtımlar yapacağız. Rusya ve Tataristan'da katılacağımız 2 fuarla Türkiye'nin sağlık turizmindeki hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik çalışacağız ve firmalarımızla ülkemizin turizm gelirini artırmaya gayret edeceğiz."