Turizmdeki canlanma züccaciyedeki 1 milyar dolarlık kaybı telafi etti

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Züccaciye sektörü, 2015 ve 2016'da turizmden kaynaklı yaşadığı kaybı bu yıl telafi ediyor.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Ömer Ertuğrul Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin görünmeyen en büyük ihracat sektörlerinden olan ve son 5 yılda yüzde 12 büyüyen turizmden, 2014'te 37 milyar dolarla rekor gelir elde edildiğini, turizmin 2,1 milyon kişiye istihdam sağladığını, 55 sektörü doğrudan etkilediğini, bunlardan birinin de züccaciye olduğunu söyledi.

Erdoğan, 2014'te dünyada 6'ncı sırada olan Türk turizminin geçen yıl 16'ncı sıraya gerilediğini, turist sayısı ve elde edilen gelirin de ciddi şekilde düştüğünü, turizm için "altın yıl" olan 2014'ün, züccaciye sektörü için de çok iyi geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son 2 yılda ulusal ve küresel bazda yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle turist sayısında ve gelirinde yaşanan düşüş, turizmi ve diğer 55 sektörü olumsuz etkiledi. 2015 ve 2016'da bazı oteller kapasitelerini düşürürken, bazı otellerin açılmaması, bazı otel projelerinin rafa kalkması ve yine otellerin yenileme çalışmaları içine girmemesi nedeniyle turizmdeki züccaciye pazarında 1 milyar dolarlık kayıp oluştu.

Perakendede ticaret hacmi 10 milyar dolara ulaşan züccaciye, verdiği 2,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla turizm gibi ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan sektörlerdendir. 10 milyar doların yüzde 30'luk kısmını da restoran, otel gibi turizm işletmelerinin harcamaları oluşturmaktadır."

- "Kaybı ihracatla kapattık"

Ömer Ertuğrul Erdoğan, geçen yıl dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler sonrası çoğu otel ve restoranın tabak, bardak, çatal-bıçak ve diğer mutfak malzemelerini yenilemediğini, ertelediğini söyledi.

Otellerin mutfak gereçlerini genellikle 7 yılda bir yenilediğini belirten Erdoğan, "Ancak son 2 yıldır sektör bu yenilemeyi es geçti. Bu süreçte oluşan 1 milyar dolarlık kaybı ihracatla kapattık ve sektör büyümesini sürdürdü." dedi.

Erdoğan, bu yılın ilk yarısında turizm sektörünün yüzde 15 büyüdüğünü, Avrupa'dan gelen turist sayısında yaşanan düşüşün Orta Doğulu ve yerli turistlerle kapatılması nedeniyle sektörün toparlanma içerisinde olduğunu, Rus turistlerin yeniden Türkiye'ye dönmesi ve her iki bayramda da tatil süresinin uzun olması gibi etkenler nedeniyle otellerin yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştığını anlattı.

Erdoğan, "Turizmdeki canlanma, zaman zaman yüzde 100'e varan doluluk oranları, Rus turist sayısındaki önemli artış otelleri yenilenmeye sevk etti. Mutfaklarını yenileyen oteller sayesinde restoran ve otel pazarında yaşadığımız yüzde 10'luk küçülmeyi kapattık. Bu sektördeki 1 milyar dolarlık kaybı telafi ettik." diye konuştu.

Turizmin 2019-2020'de yeniden dünya 6'ncılığına çıkma beklentisinin züccaciye sektörünün daha da gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Erdoğan, 4 milyar dolarla dünya ihracat sıralamasında 6'ncı olan züccaciye sektörünün, bu yılın ilk yarısında 1,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiğini bildirdi.

Erdoğan, "Hedefimiz burada da önemli artış yakalamaktır." ifadesini kullandı.



