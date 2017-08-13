"Turizmdeki hareketlilik bazılarına cevap niteliğinde"

ANTALYA (AA) - MURAT EĞİLMEZ - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, dün Antalya Havalimanı dış hatlarda, gelen ve giden yolcu sayısının 140 bini aştığını belirterek, "Turizmdeki bu hareketlilik bazılarına cevap niteliğinde. Ülkemizi, güzel yurdumuzu kötüleyip kara çalmaya kalkışanlara en güzel yanıt, turizmin gülen yüzünden geliyor." dedi.

Antalya Havalimanı'nda dün ortalama 2 dakikada bir uçak iniş kalkış yaptı.

AA muhabirine yoğunluğa ilişkin değerlendirmede bulunan Vali Karaloğlu, dün Antalya Havalimanı dış hatlarda toplam 711 uçağın iniş ve kalkış yaptığını söyledi.

"Dış hatlarda dün, gelen ve giden yolcu sayısı itibarıyla toplam yoğunluk 140 bini aştı." ifadesini kullanan Karaloğlu, turizmdeki canlılığın ekonomik piyasaları etkilediğini dile getirdi.

Bunun başta turizmciler olmak üzere esnafın yüzünü güldürdüğüne işaret eden Karaloğlu, "Turizmdeki bu hareketlilik bazılarına cevap niteliğinde. Ülkemizi, güzel yurdumuzu kötüleyip kara çalmaya kalkışanlara en güzel yanıt turizmin gülen yüzünden geliyor. Dünkü rekor rakamla müthiş bir ivme yakaladık. Bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın kente gelmesinin bereketinin olduğunu da düşünüyorum." diye konuştu.

- "Çok daha iyi noktalara ulaşacağız"

Havalimanından sorumlu Vali Yardımcısı Salih Gürhan da dün yurt dışından 70 bin 450 yolcularının geldiğini, 70 bin 783 kişinin ise yurt dışına çıktığını bildirdi.

Yurt içi gelen yolcu sayısının 12 bin 218, giden yolcu sayısının 12 bin 232 olduğunu belirten Gürhan, böylece havalimanındaki turist hareketliliğinde sayının 165 bini geçtiğini kaydetti.

Yine dün dış hatlara 350 uçağın indiğini, 361 uçağın da buradan kalktığını anlatan Gürhan, iç hatlarda ise inen uçak sayısının 76, kalkan uçak sayısının 78 olduğunu bildirdi.

Ağustosun ortalarına yaklaşıldığına işaret eden Gürhan, "Yolcu sayımızın biraz daha artacağını tahmin ediyoruz. Daha büyük uçaklar gelecek. Önümüzdeki periyotta 600 kişilik büyük yolcu uçakları gelmeye başlayacak. Bununla birlikte kentimizin ve Türkiye turizminin çok iyi noktalara çıkacağına inanıyoruz." dedi.

Şu ana kadar olan performansın, geçen yılla kıyaslanamayacak boyutlarda bulunduğunu vurgulayan Gürhan, "Doluluk oranlarımız yüzde 80'leri hayli geçti. Umutluyuz, çok daha iyi noktalara ulaşacağız." diye konuştu.











