"Turizmi çeşitlendirmek ve 12 aya yaymak istiyoruz"

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'da turizmi çeşitlendirmek ve 12 aya yaymak istediklerini bildirdi.

Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Birliğince (ICCA) düzenlenen Akdeniz Bölge Toplantısı (Mediterranean Chapter), Serik ilçesi Belek Turizm merkezinde bulunan bir otelde başladı. Toplantıya Türkiye, Cezayir, Azerbaycan, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Karadağ, Fas ve Sırbistan'dan üyeler katılıyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, toplantının açılışında yaptığı konumada, katılımcıları Doğu Akdeniz'in başkenti Türkiye'nin misafir noktası Antalya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Antalya'nın dünyada en çok bilinen turizm destinasyonlarından birisi olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, 2018 yılında 14 milyona yakın konuğu ağırladıklarını belirtti.

Karaloğlu, Antalya'nın 650 kilometrelik sahil bandı, 200 mavi bayraklı plajı, muhteşem koyları, 400'e yakın antik şehir ve antik tiyatrosu, doğası ve iklimi ile eşsiz bir şehir ve destinasyon olduğunu vurgulayarak, şehrin dört bir yanında 5 yıldızlı oteller bulunduğunu ve bu otellerde de kongre ve konferans salonlarının olduğunu ifade etti.

Antalya’da 210 bin koltuk oturma kapasitesi olan muhteşem salonların olduğunu aktaran Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Antalya çok önemli uluslararası kongreleri ve konferansları başarı ile yapmış, bu konuda kendini ispat etmiş bir destinasyondur. Antalya'nın muhteşem bir turizm altyapısı var. Antalya'da turizmi çeşitlendirerek sezonu uzatmak istiyoruz. Elimizdeki en önemli enstrüman ise kongre ve konferans turizmi. Antalya olarak, kongre ve konferans turizmini çok önemsiyoruz. Bu konuda çok yoğun çalışma içerisindeyiz. Antalya'da kongre ve konferans yaptığınızda, sadece otel ya da toplantı yapılan salonda kapalı kalmazsınız. Her otelin bitişiğinde golf oynama şansınız var. Hemen otele 20-25 kilometre mesafede dünyanın en önemli arkeoloji merkezlerinden Perge ve Aspendos gibi antik şehirleri ve hala içerisinde gösteri yapılabilecek antik tiyatroları görme, gezme şansınız var. Akdeniz'in iyi lezzetlerini tatma şansınızın olduğunu ve çok önemli bir gastronomiye sahip olduğumuzu da ifade etmek isterim. Antalya sadece toplantı için gelinen bir destinasyon olmanın ötesinde, çok farklı etkinlikleri aynı anda yapabileceğiniz bir destinasyon. Şehrimizin huzur, barış ve kardeşlik ortamını muhafaza ederek turizmi geliştirmek, çeşitlendirmek ve 12 aya yaymak istiyoruz."

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı ve Antalya Kongre Bürosu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege, açılış sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ICCA'nın Akdeniz çanağını oluşturan 15 ülkenin katılımından oluşan motivasyon toplantısını bu yıl Antalya'ya aldıklarını söyledi.

Toplantı için gelen gruba toplantı salonu dışında neler olduğunu canlı canlı yaşattıklarını belirten Ege, toplantıların sonrasında misafirlere Perge Antik Kenti'ni gezdireceklerine belirtti.

Organizasyon yarın sona erecek.