Turizmin başkentinde trafik tedbirleri artırıldı

ANTALYA (AA) - Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik tedbirleri artırıldı. Bayram tatili süresince 12 bin 926 personel görev yapacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bayramın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için kentte asayiş ve trafik tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı.

Antalya'nın turizm kenti olması ve Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin farklı illerinden kara, hava ve deniz yoluyla gelecek vatandaşların ve yabancı turistlerin huzur içinde tatil yapması için polis ekiplerinin sayısı artırıldı.

Şehirlerarası otobüs terminali, tramvay istasyonları, hava ve deniz limanları ile şehir içi toplu taşıma araçları ve duraklarında oluşabilecek yoğunluklar dikkate alınarak, mevcut sivil ve resmi motorize ekipler ile yaya devriye görevlilerinin sayıları iki katına çıkarıldı.

Tüm emniyet birimlerince en ince ayrıntısına kadar alınan önlemler, plan dahilinde uygulanacak, tedbirler 5 Eylül akşamına kadar devam ettirilecek. Genel güvenlik, asayiş ve trafik güvenliğinin sağlanması için il merkezinde bin 725'i trafikte toplam 9 bin 538 personel görevlendirildi.

İlçelerin genel asayiş ve güvenliğini sağlamak için de 457'si trafik polisi olmak üzere 3 bin 388 personel görev yapacak. Kurban Bayramı tatili süresince 2 bin 182'si trafik polisi olmak üzere toplam 12 bin 926 personelin görev yapacağı kentte, mezarlıklar, camiler, kurban satışı ve kesimi yapılan pazarlar ile alışveriş merkezleri, eğlence yerlerinde de yoğun tedbirler alındı.

Dolandırıcılık olaylarına ve terör örgülerinin Kurban Bayramı'nı fırsat bilerek kendilerine gelir elde etmek için kurban derilerini toplamalarına karşı kurban satış ve kesim yerlerinde önlemler artırıldı.

Şehirlerarası ve şehiriçi bağlantılı karayollarındaki araç trafik yoğunluğunun yüksek olacağı öngörülen 27 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde trafik denetimleri havadan ve karadan yapılarak, üst düzeyde yürütülecek.