"Türk alüminyum sektörü dünyaya açılacak"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de alüminyum endüstrisinin en önemli etkinliği olan Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı (ALUEXPO 2017) ulusal ve global firmaları İstanbul'da buluşturacak.

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) ile Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ALUEXPO 2017, İstanbul Fuar Merkezinde 5-7 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Türk alüminyum sanayisinin önde gelen üreticilerinin yanı sıra otomotiv, yapı, beyaz eşya, paketleme, savunma, enerji, havacılık ve ulaştırma gibi sektörlere alüminyum ürün sağlayan lider firmaları ağırlayacak fuarda, 77 ülkeden gelecek ziyaretçilerle sektör için önemli ticari anlaşmalara imza atılması bekleniyor.

Fuarda ayrıca sektöre makine ve ekipman üreten, hammadde ve sarf malzemesi tedarik eden yan sanayi firmaları da yer alacak.





- "Uluslararası ilgi arttı"





TALSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, ALUEXPO 2017'ye ilişkin düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin alüminyum sektöründe son yıllarda gösterdiği başarılar sonucunda fuara uluslararası ilginin arttığına işaret etti.

ALUEXPO'nun her sene bir önceki seneden daha uluslararası bir statü kazandığını belirten Kibar, "ALUEXPO fuarları hem ülkemizden hem de dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçi ve katılımcılara, Türkiye'deki kaliteli alüminyum tedariği ve geliştirilen teknolojilerle ilgili bilgi alabilmeleri için önemli bir platform oluşturuyor." dedi.

Kibar, fuarın aynı zamanda alüminyum sektöründe kariyer planlayan genç profesyoneller için de fırsatlar sunduğuna değinerek, "ALUEXPO, tüm alüminyum sektörü paydaşlarının teknik bilgi alışverişinde bulunduğu, ticari taleplerini karşıladığı ve Türkiye alüminyum sektörünün dünyaya açılan kapısı olmaya devam edecek. Ülkemizde her yıl artış gösteren üretim ve buna bağlı olarak artan ihracat hacmimiz de ülkemizin Avrupa ile Asya arasında bir bağlantı ve üretim merkezi olmaya yönelik hedefimizde emin adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor." diye konuştu.

Kibar, yaklaşık 1 milyon 300 bin ton iş hacmi bulunan sektörün ithalatının 2,5 milyar dolar, ihracatının ise 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

Kibar, Avrupa'da 25-30 kilogram olan kişi başına alüminyum tüketiminin Türkiye'de 10-15 kilogram arasında olduğu düşünüldüğünde sektörün büyüme potansiyelinin yüksek olduğuna dikkati çekti.

Avrupa'da geçen 5 yılda ortalama yüzde 4,4 civarında büyüme kaydeden sektörün, Türkiye'de bu yıl yüzde 7'nin üzerinde büyümesini beklediklerini bildiren Kibar, Türk üreticilerin ağırlıklı olarak Avrupa, Orta Doğu, Rusya ve Türki Cumhuriyetler'den oluşan ihraç pazarları radarına bu yıldan itibaren Güney Amerika ve Afrika ülkelerini de aldığını ifade etti.





- "Büyük bir Alman kuruluşu dünya yönetim kurulu toplantısını Türkiye'de yapıyor"





Türkiye'nin Almanya ile yaşadığı sürecin alüminyum sektörüne etkisine ilişkin soru üzerine Kibar, şunları kaydetti:

"Almanya, Türkiye'nin alüminyumda en önemli ihraç pazarlarından biri. Aynı zamanda alüminyum makine, donanım ve hammadde tedarik edilen önemli bir ülke. Dolayısıyla iş dünyası kendi aktivitesini siyasi tartışmalardan uzak tutacak şekilde konumlandırmaya çalışıyor. Bayramdan önce Türkiye'deki önemli birkaç ihalede Alman firmalarının konsorsiyum ortağı olarak bulunmasını görmek memnuniyet vericiydi. Önümüzdeki günlerde ülkemizde yatırımları olan çok önemli büyük bir Alman kuruluşu da dünya yönetim kurulu toplantısını Türkiye'de yapıyor. Bazı müşterilerimizde siyasi söylemlerden ötürü birtakım tereddütler oldu. Fakat bizim Türkiye ile ilgili hammadde tedariği veya mal akışında herhangi bir sorun yaşamayacaklarını garanti edecek şekilde programlarımız oluyor."

Ali Kibar, geçen yıl 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında Almanya'da çıkan haberlerden etkilenen müşteri grupları olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'den hammadde çıkıp çıkmayacağı konusunda tereddüdü olan bir müşteri grubu vardı ve bunlar büyük Alman zircirlerdi. Üç Almanyalı, bir Hollandalı ve bir Belçikalı büyük grubun başkanını ziyaret ettim. 1 saat 15 dakika Türkiye açısından durumun nasıl göründüğünü izah etmekle geçti. 15 dakika da iş konuştuk. Daha önce yönetim kurullarında 'Türkiye'den mal alımının azaltılması' yönünde karar alan firmalar, toplantı sonrasında 2 hafta içinde tekrar hem yıllık kontrat yaptılar hem de öngördüğümüzden yüzde 15 daha fazla sipariş verdiler. Yani siz iletişiminizi kendi platformunuzda sürdürdüğünüzde sonuçlar farklı olabiliyor. Siyaset, işlerimizi ister istemez etkiliyor ama iş dünyası olarak mümkün oldukça o ortamlardan uzak kalmaya çalışarak kendi muhataplarımızla ticari alışverişlerimizi daha iyiye getirmemiz lazım."

Kibar, sektörün hammadde tedariğinin dolara endeksli olduğunu belirterek, "Sektörde Türkiye'nin tedarik ettiği en önemli girdi hammadde. Bazı global büyük firmalar hammaddede 3 yıl önce Türkiye'nin maliyetlerini artıracak bir düzen içindeydi. Ekonomi Bakanlığının da bizim şikayetlerimize destek olmasıyla Avrupa'da bunun kavgası verildi. Böylece hammadde tedariğindeki kartel durumunu kırma imkanı oldu. Şu anda Türkiye'de hammadde tedariğinde, uzak coğrafyalardan yüklü tedarik yapılabilme imkanıyla bölgesel coğrafyada bu etkiler minimize edilmiş durumda." yorumunu yaptı.

- "Fuara katılacak Alman firmalarının sayısında düşüş yok"





Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık Genel Müdürü İbrahim Anıl ise ALUEXPO 2017'de 156'sı yurt dışından olmak üzere 320 civarında firmanın yer alacağı bilgisini verdi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde 9'uncu holde yerli alüminyum üreticilerinin, 10'uncu ve 11'inci hollerde ise küresel tedarikçi firmaların ürünlerinin 77 ülkeden ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını aktaran Anıl, ilkini 2009'da organize ettikleri ALUEXPO'nun, sektörle paralel olarak kısa sürede büyük bir gelişim gösterdiğini ve alüminyum konusunda büyüklük açısından dünyanın en önemli 3 fuarından biri olduğunu söyledi.

Anıl, TALSAD'ın yanı sıra TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası'nın (TMMOB) katkılarıyla fuarla eş zamanlı olarak düzenlenecek 8. Alüminyum Sempozyumu (ALUS'08) kapsamında "Geleceğe Açılan Kapı" konulu fotoğraf yarışması sergisinin de gerçekleştirileceğini söyledi.

Fuara bu yıl 11 bin civarında ziyaretçi beklediklerini dile getiren Anıl, bir soru üzerine, "Siyasal platformda olan gelişmelere rağmen iş dünyası kendi rayında çalışmasına devam ediyor. Biz de Alman kökenli bir firmayız ve Türkiye'de bulunmaktan son derece mutluyuz. Geleceğimize güvenle baktığımız için burada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye-Almanya krizi nedeniyle fuara katılacak Alman firmalarının sayısında bir düşüş görülmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alüminyum Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyesi Metin Yılmaz da alüminyum sektörünün ekonomik ve bilimsel anlamda geldiği noktanın inceleneceği sempozyumda teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin ele alınacağını ifade etti.