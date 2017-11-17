ADANA (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "İlişkilerimizde başta Suriye ve Irak olmak üzere terörle mücadelede iş birliğinin derinleştirilmesi FETÖ, PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı ortak mücadele verilmesi önceliğimizdir. ABD ile gündemimizdeki meselelerin çözümü ancak PYD, YPG ve FETÖ konularında birlikte daha yakın çalışarak mümkün olabilir." dedi.

Elvan, Türk-Amerikan Sanayi ve Ticaret İşbirliği Zirvesi yemeğinde yaptığı konuşmada, Çukurova bölgesinin Hatay'dan Mersin'e, Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş'tan Adana'ya büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırdığını bildirdi.

Hem Akdeniz havzasının önemli iki limanının bu bölgeye hitap ettiğini hem de tarım ve tarıma dayalı sanayinin nabzının bu bölgede attığını belirten Elvan, ''Çukurova, Adana ve Türkiye için üreten, istihdam eden ve yatırım yapanlara teşekkür ediyorum. Küresel ticarette Türkiye'nin elini güçlendirmek için e-ticaretin güçlendirilmesi dahil gerek mevzuat düzenlemesi bağlamında, gerek ise uygulama bağlamında büyük adımlar attık. Türkiye'ye yatırımın önündeki engelleri önemli ölçüde kaldırdığımız gibi Türk sanayici ve iş adamlarımızın dünyaya açılmaları konusunu da bir devlet politikası olarak gördük. Günümüz dünyasında küresel dolaşıma girmeyen hiçbir değer karşılığını bulmuyor. Onun için bizlere büyük işler düştüğü gibi sizlere de sorumluluklar düşüyor. Bu noktada devlet olarak, hükümet ve Kalkınma Bakanlığı olarak yanınızdayız." diye konuştu.

Elvan, ülkenin güneydoğusunda dönemsel olarak çıkan istikrarsızlığın Çukurova bölgesinin ticaretini olumsuz etkilediğini bildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bunun dönemsel ve kısa vadede tamir edilebilir olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün dünyanın bir pazar olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Adana, yüzden fazla ülkeye ihracat yapan bir ilimiz. Bunun içerisinde ABD'de var. Ancak Türkiye'nin ABD ile ticari ilişkileri potansiyelin yüksekliğine rağmen istenilen düzeyde değil. Biz ne pahasına olursa olsun güvenlik meselesi neymiş asla diyemeyiz. İki müttefik arasında karşılıklı çıkar ilişkileri çerçevesinde hareket etmek durumundayız. İlişkilerimizde başta Suriye ve Irak olmak üzere terörle mücadelede iş birliğinin derinleştirilmesi FETÖ, PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı ortak mücadele verilmesi önceliğimizdir. ABD ile gündemimizdeki meselelerin çözümü ancak PYD, YPG ve FETÖ konularında birlikte daha yakın çalışarak mümkün olabilir. ABD'den beklentimiz, Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturan bu mesellerde gerekli dayanışmayı göstermesidir. Bu çerçevede FETÖ'nün ABD'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve elebaşının iade edilmesi, PKK ile mücadelede daha fazla iş birliği yapılması örgütün finansal kaynaklarının kesilmesi ve istihbarat paylaşımının yoğunlaştırılması, ABD tarafından beklentimizdir."

Elvan, son dönemde ortaya çıkan vize sorunun çözümü için ABD tarafıyla yoğun temaslar yapıldığını ve 6 Kasım'dan itibaren kısıtlı şekilde Türk ve ABD vatandaşlarının vize başvurularının alınmaya başlandığını söyledi.

Elvan, şunları kaydetti:

''2016 yılı itibarıyla ABD 1,5 trilyon dolar olan ihracatıyla ile dünyada 2'nci, 2,3 trilyon dolar mal ithalatıyla dünyada birinci sırada yer alıyor. Dünya ithalatı içerisinde ABD'nin payı yüzde 13,9'a ulaşmaktadır. Bu çerçevede ihracata dayalı büyüme modeli uygulayan tüm ülkeler için ABD pazarı büyük önem arz etmektedir. Türkiye'nin ABD ithalatı içindeki payı ise çok düşük seviyede kalmaktadır. 8,5 milyar dolarlık bir payımız var ki bu da binde 4'e tekabül ediyor. ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği ürünler içerisinde demir çelik 941 milyon dolar, makine 900 milyon dolar, otomotiv 750 milyon dolar. Bu sektörler önemini özellikle ticari ilişkilerimizde korumaktadır.

Türkiye'nin ABD'den ithalatına baktığımızda 2016 yılı itibarıyla 11 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu ithalat içerisinde havayolu taşıtları, makine ve teçhizat, demir çelik en önemli kalemlerdir. ABD'nin dünyanın en önemli uluslararası doğrudan yatırım gerçekleştiren ülkesidir. 2016 yılında dünya toplam uluslararası doğrudan yatırım tutarı 1,8 trilyon dolarak olarak gerçekleşti. ABD, 300 milyar dolarlık doğrudan yatırım ile dünyada yüzde 17 payla ilk sırada yer almaktadır."

Türkiye'ye geçen yıl 2016 yılı toplam uluslararası doğrudan yatırım girişinin 12,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Elvan, bu tutar içerisinde ABD kökenli yatırım şeklinde sermaye girişinin 390 milyon dolar düzeyinde olduğunu, mevcut ABD kökenli yatırım potansiyelinin çok altında kalmakta olduğunu söyledi.

Yemeğe, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Amerika'nın Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve çok sayıda davetli katıldı.