Türk aşçılardan ekmek israfını önleyecek yemek:

SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkan Yardımcısı İhsan Çürükoğlu, bayatlayan ekmeklerin evde yapılacak pratik ve lezzetli bir yemek olan "ıslama" ile değerlendirilebileceğini belirtti.

Çürükoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekmek israfının önüne geçmek amacıyla Türkiye Aşçılar Federasyonunun "İsraf Etmeyelim Değerlendirelim" projesi başlattığını söyledi.

Ekmeklerin değerlendirilmesi anlayışıyla yürüttükleri proje kapsamında bayat ekmeklerden yapılabilecek yemeklerin bir kitapta toplandığına işaret eden Çürükoğlu, bunlardan çoğunun günümüzde unutulduğunu, bu nedenle ekmek israfının arttığını dile getirdi.

Projenin tüm illerde yürütüleceğini belirten Çürükoğlu, "Türkiye'nin her ilinde uygulanmak kaydıyla her yörenin farklı lezzetleriyle bir proje başlattık. 76 lezzeti bir kitapta toplayarak baskıya verdik. 20 Ocak'ta çıkması hedefleniyor. Amacımız sadece ekmeği değerlendirmek, ekmeğin çöpe atılmasını önlemek." dedi.

Eskiden ekmek israfının çok daha az olduğunu, bunun ekmeğe verilen değerden kaynaklandığını vurgulayan Çürükoğlu, "Ekmeğe saygımız o gün de bugün de değişmedi ama eskiden çok daha önemliydi. Bir şeyi çok fazla bulamazsan değerli olur. Bugün ekmek çok rahat ulaşabildiğimiz bir gıda maddesi olduğu için çok fazla değerini bilemiyoruz. Ucundan kırıyoruz, geri kalanı bayatlayınca atabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çürükoğlu, hazırladıkları kitapta da yer verilen, Karadeniz yöresinde "ıslama" olarak bilinen yemeğin bayatlamış ekmeklerden yapılabilecek lezzetli bir yemek olduğunu anlattı.

Yöreye göre farklı isimlerle bilinen yemeğin eskiden daha çok yapıldığına dikkati çeken Çürükoğlu, ekmek israfının önlenmesinin ekonomiye de önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.

Çürükoğlu, evde değerlendirilemeyen ekmeklerin atılacaksa hayvan barınakları verilmesini istedi.

Ev hanımı Serpil Uğur da ekmek israfı yapmadığını dile getirerek "Bayat ekmek kalmaz ama nadir olarak kalırsa da köfte için ayırırım, tost yaparım, bir şekilde değerlendiririm." diye konuştu.



- "Islama"nın yapılışı

Küp küp kesilen bayat ekmekler fırında kurutulur. Daha sonra ıslamanın sosu hazırlanır.

Tavada tereyağıyla kavrulan soğan ve salçaya, belirli kıvama geldikten sonra kıyma konulup karıştırılır.

Daha sonra isteğe göre baharatlarla tatlandırılır. Ardından sos kuru ekmeklerin üzerine dökülür.

Ekmek 10-15 dakika sosu çektikten sonra yemek servise hazır hale gelir.