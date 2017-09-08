Türk ayakkabı üreticileri Almanya'ya çıkarma yapacak

İSTANBUL (AA) - Türk ayakkabı üreticileri, 27-29 Ocak 2018'de Messe Frankfurt'un düzenlediği Primetime.Shoes Uluslararası Ayakkabı Fuarı'ndaki yerini almaya hazırlanıyor.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneğinden (TASD) yapılan açıklamaya göre, 2017'yi 1 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedefleyen Türk ayakkabı sektörü, yeni sezon ürünlerini Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden Almanya'da dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor.

Messe Frankfurt'un düzenlediği, Türkiye organizatörlüğünü TASD'ın üstlendiği, acentalık işlemlerinin ise EKS Fuarcılık tarafından gerçekleştireceği Primetime.Shoes Uluslararası Ayakkabı Fuarı, 27-29 Ocak'ta Almanya'nın Frankurt şehrinde düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TASD Başkanı Süleyman Gürsoy, yurt dışı fuarların hem ihracat hem de ülke tanıtımı için kritik öneme sahip olduğunu bildirdi.

İtalya'da düzenlenen MICAM Fuarı'nda Türkiye'ye çifte standart uygulandığını aktaran Gürsoy, "İtalya'daki fuara her yıl katılım gerçekleştiriyoruz. Düsseldorf'taki GDS fuarının bitmesinin ardından rekabet ortadan kalktı ve bu gelişme sonrasında MICAM'da haksızlıklar başladı. Uluslararası bir fuar olmaktan çıkıp İtalyanların milli fuarı haline geldi. Türk katılımcılara 'aksesuar' muamelesi yapılıyor ve bizi fuar alanında arkalara atıyorlar. Büyük bir fuar ancak iş yapamıyoruz. TASD olarak buna asla müsaade etmeyeceğiz. Primetimes.Shoes fuarını destekliyorum ve önemsiyorum. Bu fuarı olumlu anlamda kullanmamız ve değerlendirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.





- Avrupa ülkesinden 500 imalatçı firma katılacak





EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir ise ihracatta vites büyütmek için Avrupa'daki fuarlara Türkiye'den daha fazla katılım olması gerektiğini kaydetti.

Sektörün 1 milyar dolar ihracat hedefini hatırlatan Demir, "Türk ayakkabı üreticisi kaliteli ürün yapıyor. Özgün tasarım konusunda da oldukça yol aldık. Artık Avrupa'da daha fazla boy göstermenin zamanı. İtalya'daki MICAM fuarında bunu istediğimiz şekilde yapamadık. Almanya, Avrupa ticaretinin kalbi. Avrupa'ya daha fazla ihracat için Primetimes.Shoes'u çok iyi değerlendirmeliyiz." yorumunda bulundu.

Primetimes.Shoes Genel Müdürü Jan Belyaev de fuarının en güçlü pavyonunun Türkiye olacağını bildirdi.

Avrupa'daki ayakkabı fuarlarının küresel ayakkabı ticareti için çok önemli olduğuna işaret eden Belyaev'in açıklamada şu görüşlerine de yer verildi:

"Buradaki tek amacımız katılımcılarla gerçek alıcıları buluşturmak. Uluslararası nitelikte bir fuarı organize ediyoruz. Rusya'dan ve Japonya'dan beş uçak dolusu alıcıyı Frankfurt'a getireceğiz. Primetimes.Shoes'da büyük firmaların yanında bilinmeyen, ancak kaliteli üretim yapan üreticiler de yer alacak. Almanya'dan tüm üreticilere ulaşmayı hedefliyoruz."

27-29 Ocak'ta düzenlenecek olan fuara Almanya, İtalya, Türkiye, Fransa, İspanya, Portekiz ve Polonya başta olmak üzere 8 Avrupa ülkesinden 500 imalatçı firma katılacak.