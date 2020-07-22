Türk basınının acı kaybı

2016’dan beri beyin kanseri tedavisi gören Hürriyet gazetesi yazı işleri müdürü Necdet Doğan, dün gece hayatını kaybetti. Doğan'ın 2016'dan beri beyin kanseri tedavi gördüğü belirtildi. Usta gazeteci, bugün ikindi namazının ardından Karacahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gazeteci Atilla Güner bir anısını sosyal medyada paylaşarak üzüntüsünü ifade etti.

"Zordur bi insanın yokluğunda ondan bahsetmek"

Sevgili Neco, zordur bi insanın yokluğunda ondan bahsetmek. Acı hissettim, yutkundum , öylece kaldım. Sonra bu fotoğrafın ölümsüzleştirdi 7 yıp öncesini yaşadım . Seni hep duyardım , tanışmamıştım. TGC Ödül töreninde eski ve yeni Hürriyetçi, ama aynı kavmin mensubu olarak epey sohbet ettik. ‘Haberci’ muhabbeti işte... Hürriyetçi damarı ya da... Çocukluk arkadaşım sevgili Adil Bali’nin de katıldığı o gece milat oldu ama, çok kısa kaldı. Adaya geldiğinde çok memnun olmuştum. Devamını isterdim, ama maalesef olamadı. Eşin ve sevgili kızına sabırlar diliyorum. Onlar canlarını yitirdi biz de iyi bir dost ve iyi bir Haberci’yi ...Allah rahmet eylesin .

Necdet Doğan kimdir?

1957 Bilecik doğumlu olan Necdet Doğan, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1981 yılında gazeteciliği adım atan Doğan, Cumhuriyet gazetesinde sayfa sekreteri, gece sorumlusu ve yurt haberler şefi olarak çalıştı. Sabah ve Star gazetelerinde uzun yıllar emek veren usta gazeteci 2005 yılından beri Hürriyet gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yapıyordu.

Sevgili Neco, zordur bi insanın yokluğunda ondan bahsetmek. Acı hissettim, yutkundum , öylece kaldım. Sonra bu fotoğrafın ölümsüzleştirdi 7 yıp öncesini yaşadım . Seni hep duyardım , tanışmamıştım. TGC Ödül töreninde eski ve yeni Hürriyetçi, ama aynı kavmin mensubu olarak epey sohbet ettik. ‘Haberci’ muhabbeti işte... Hürriyetçi damarı ya da... Çocukluk arkadaşım sevgili Adil Bali’nin de katıldığı o gece milat oldu ama, çok kısa kaldı. Adaya geldiğinde çok memnun olmuştum. Devamını isterdim, ama maalesef olamadı. Eşin ve sevgili kızına sabırlar diliyorum. Onlar canlarını yitirdi biz de iyi bir dost ve iyi bir Haberci’yi ...Allah rahmet eylesin .